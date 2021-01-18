Суд арестовал Алексея Навального на 30 суток

Судья Химкинского городского суда заключила Алексея Навального под стражу на 30 суток.

Решение было принято в ходе выездного заседания в отделе полиции в подмосковных Химках.

Об этом сообщил в Twitter адвокат Вадим Кобзев.

Навальный останется под стражей до 15 февраля.

17 января Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения в Россию из Германии.

На 29 января в Симоновском суде Москвы запланировано заседание, в ходе которого будет решатся вопрос о том, будет ли условный срок Навального заменён на реальный.