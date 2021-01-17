Навальный задержан в аэропорту Шереметьево

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Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения в Россию из Германии.
Навальный задержан в аэропорту Шереметьево
  • © REUTERS

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСИН.

«В аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осуждённый к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее ФСИН объявила, что Навальный нарушил правила отбывания условного срока и может быть задержан в ближайшее время.

В конце декабря прошлого года против него было возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 4 ст. 159 УК России. По версии следствия, Алексей Навальный со своими помощниками присвоил и потратил на личные нужды более 356 млн рублей, принадлежавших различным некоммерческим фондам. 

С конца августа прошлого года он находился в Германии, где проходил медицинскую реабилитацию.

13 января Навальный в соцсетях сообщил о намерении вернуться в Россию.

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