Во ФСИН заявили о намерении задержать Навального по прибытии в Москву

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УФСИН предпримет все действия по задержанию Алексея Навального до решения суда о замене условного срока на реальный.
Во ФСИН заявили о намерении задержать Навального по прибытии в Москву
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«В связи с тем что фактическое место нахождения осуждённого с 24 сентября УФСИН по Москве неизвестно, 27 ноября 2020 года в отношении Навального А.А. были начаты первоначальные разыскные мероприятия, а 29 декабря осуждённый Навальный А.А. был объявлен в розыск с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении его местонахождения», — говорится в сообщении.

29 декабря стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Алексея Навального по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее во ФСИН заявили, что Навальный уклоняется от контроля, который был назначен ему судом.

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