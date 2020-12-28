ФСИН заявила, что Навальный уклоняется от контроля

Условно осуждённый Алексей Навальный уклоняется от контроля, который был назначен судом, ему и его адвокату направлено уведомление о необходимости явки в инспекцию, заявили в пресс-службе УФСИН по Москве.

ФСИН напомнила о статье в журнале Lancet на основе материалов клиники «Шарите», где Навальный проходил лечение.

Как заявили в ведомстве, из неё следует, что Навальный был выписан из больницы 20 сентября, а к 12 октября «у него прошли все последствия его болезни».

«Таким образом, условно осуждённый не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции», — говорится в сообщении.

Во ФСИН подчеркнули, что в случае невыполнения обязанностей могут быть приняты меры, предусмотренные частью 4 статьи 190 Уголовно-исполнительного кодекса.

Навальному, его адвокату и пресс-секретарю направлены уведомления о необходимости явки в УИИ.

В 2014 году Алексея Навального и его брата Олега признали виновными по делу о хищении средств компании Yves Rocher.

Алексей Навальный был приговорён к 3,5 года лишения свободы условно, его брат получил 3,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима.