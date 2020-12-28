ФСИН заявила, что Навальный уклоняется от контроля
- РИА Новости
ФСИН напомнила о статье в журнале Lancet на основе материалов клиники «Шарите», где Навальный проходил лечение.
Как заявили в ведомстве, из неё следует, что Навальный был выписан из больницы 20 сентября, а к 12 октября «у него прошли все последствия его болезни».
«Таким образом, условно осуждённый не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции», — говорится в сообщении.
Во ФСИН подчеркнули, что в случае невыполнения обязанностей могут быть приняты меры, предусмотренные частью 4 статьи 190 Уголовно-исполнительного кодекса.
Навальному, его адвокату и пресс-секретарю направлены уведомления о необходимости явки в УИИ.
В 2014 году Алексея Навального и его брата Олега признали виновными по делу о хищении средств компании Yves Rocher.
Алексей Навальный был приговорён к 3,5 года лишения свободы условно, его брат получил 3,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима.