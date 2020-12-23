В журнале Lancet опубликован отчёт о лечении Навального в «Шарите»

В медицинском журнале Lancet опубликован развёрнутый отчёт о клиническом случае Алексея Навального.

В статье вновь говорится о веществе из группы «Новичок».

Медики из берлинской клиники «Шарите» описывают симптомы, появившиеся у пациента, лечение и общую клиническую картину подобных случаев.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолёте по пути из Томска. Позднее его перевезли на лечение в Германию.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя публикацию газеты The Sunday Times о якобы двух попытках отравления Навального, назвал издание «воскресным чтивом в халате», а саму новость охарактеризовал как bullshit.