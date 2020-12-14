Песков высказался по поводу сообщения The Times о Навальном

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщение британской газеты The Times о том, что Алексея Навального якобы пытались «отравить со второй попытки», когда он лежал в искусственной коме в Омске.
Песков высказался по поводу сообщения The Times о Навальном
  • РИА Новости

Песков, отвечая на соответствующий вопрос RT, охарактеризовал данную новость словом bullshit.

«Всё-таки The Sunday Times — воскресное чтиво такое, в халате. Как бы вам сказать... Вы знаете, есть фейки информационные, а есть уже такие сообщения, которые, наверное, можно [охарактеризовать] ёмким английским словом (есть такое английское слово) bullshit. Вот это — bullshit», — сказал он.

Ранее главный токсиколог СФО и Омской области Александр Сабаев оценил это сообщение британской газеты. По его словам, технически доступов к Навальному в то время не было: чтобы попасть к нему, нужно было «пройти тройной кордон».

Новость о втором отравлении со ссылкой на «анонимные источники» в западных спецслужбах британское издание опубликовало 12 декабря.

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