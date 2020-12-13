Омский токсиколог прокомментировал сообщение Times о Навальном

Главный токсиколог СФО и Омской области Александр Сабаев назвал вздором сообщение британской газеты Times о том, что Алексея Навального якобы пытались «отравить со второй попытки», когда он лежал в искусственной коме в Омске.

В своём материале британское издание ссылается на «анонимные источники» в западных спецслужбах.

Токсиколог объяснил, что технически доступов к Навальному не было.

«Был ограничен круг людей и медицинских работников, возможности проникнуть в палату не было, потому что нужно пройти тройной кордон, чтобы попасть в палату», — сказал он РИА Новости.

Сабаев добавил, что у Навального была реанимационная палата со своим реанимационным обеспечением и режимом, с круглосуточным мониторингом всех жизненных функций.

«Предпосылок и мотиваций (для отравления) — ничего здесь не было. То, что пишет Times, — это вздор. Зачем это делается, непонятно», — добавил специалист.

Кроме того, Навальный находился в Омске в закрытом отделении токсикологии режимного типа, где нет сквозных проходов или свободных посещений пациентов, подчеркнул токсиколог.

«То отделение, где он находился, — отделение реанимации токсикологического центра. Она более усилена, чем обычная реанимация. Режим там ещё более жёсткий, это не красная зона, это посильнее будет», — заявил Сабаев.

Медработник напомнил, что за 44 часа врачам удалось добиться уменьшения глубины комы Навального, нормализации углеводного обмена и других показателей для успешной транспортировки.

Эту задачу омские медики выполнили, потому что их работа — лечить пациентов, подчеркнул врач.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 10 декабря, рассказал, что просил допустить российских специалистов к расследованию ситуации с Навальным.

Президент добавил, что российские специалисты готовы приехать в другие страны, в том числе в ФРГ, во Францию и в Нидерланды, к специалистам, утверждающим, что в анализах Навального найдены боевые отравляющие вещества.

Российская сторона отмечала, что Германия нарушила нормы КЗХО, когда отказалась сотрудничать по ситуации с Навальным.

20 августа самолёт с Навальным экстренно сел в Омске из-за резкого ухудшения его самочувствия. Позднее он был транспортирован в берлинскую больницу.