Россия заявила о нарушении Германией Конвенции о запрещении химоружия

Германская сторона нарушила нормы Конвенции по запрещению химического оружия (КЗХО), когда отказалась сотрудничать с Россией по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом говорится в заявлении российской делегации в связи с открытием 25-й сессии Конференции государств — членов ОЗХО.

«Правительство Германии сразу принялось оказывать активное противодействие проводимой в России доследственной проверке ситуации вокруг Навального, препятствуя установлению истины», — приводит РИА Новости фрагмент текста.

Об этом свидетельствует, как уточнили российские специалисты, категорический отказ Берлина от взаимодействия с Москвой по линии правоохранительных органов и медицинских учреждений.

Кроме того, как отмечается, в Германии игнорируют или «присылают пустые отписки» на пять запросов Генпрокуратуры России.

«В Берлине пошли на прямое попрание норм Конвенции по запрещению химического оружия (КЗХО)», — отмечается в заявлении.

Российские специалисты считают, что ФРГ не желает «выполнить свои обязательства по статьям VII и IX КЗХО», в которых говорится о правовом содействии «для прояснения неясных вопросов путём консультаций и обмена информацией».

Ранее стало известно, что 56 из 193 стран — членов ОЗХО подписали заявление о том, что Навальный пострадал от вещества из группы «Новичок».