В ФРГ сообщили о нескольких предметах со следами яда в деле Навального

В правительстве Германии подтвердили, что в деле вокруг инцидента с Алексеем Навальным, помимо бутылки, есть другие объекты со следами вещества из группы «Новичок». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ кабмина на депутатский запрос фракции «Альтернатива для Германии».

В ответе на соответствующий запрос о «других предметах со следами «Новичка» в деле Навального» значится: «Да».

При этом в правительстве вновь заявили, что точный состав вещества, которое якобы было применено против Навального, не разглашено из-за «высокого риска распространения».

Кроме того, правительство отметило, что не знает, «где и у кого находилась (предположительно) заражённая бутылка с водой во время полёта из Омска в Берлин».

В октябре МИД России призвал Германию выполнить свои обязательства по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам, а также объясниться перед Россией в связи с ситуацией вокруг Навального.

Там также обратили внимание на факт сокрытия немецкой стороной информации о «бутылке с будто бы следами высокотоксичных химикатов», которая была изъята в нарушение уголовно-процессуальных процедур.

В Москве подчеркнули, что действия Германии в ситуации вокруг Навального были настолько отлаженными, что стали вызывать вопросы на предмет того, не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия приходится иметь дело.

20 августа самолёт с Навальным экстренно сел в Омске из-за резкого ухудшения его самочувствия. Позднее он был транспортирован в берлинскую больницу.