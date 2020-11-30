Страны — члены ОЗХО подписали заявление по ситуации с Навальным

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Заявление о том, что Алексей Навальный пострадал от вещества из группы «Новичок», подписали 56 из 193 стран — членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постпредство Великобритании в организации.
Страны — члены ОЗХО подписали заявление по ситуации с Навальным
  • © Annette Riedl/dpa
  • globallookpress.com

Как уточняет агентство, заявление было распространено в связи с началом 25-й конференции государств-участников.

Среди подписавших — страны ЕС, а также США, Австралия, Канада, Япония, Швейцария, Украина, Грузия, Перу и другие.

Государственный министр по вопросам обороны Британии Аннабель Голди в своём заявлении для 25-й ежегодной конференции ОЗХО отметила, что Великобритания по-прежнему считает, что за произошедшее с Навальным ответственна Россия.

«Мы призываем Россию полностью раскрыть ОЗХО программу «Новичка», — сказала она.

Ранее постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявлял, что российская сторона предлагает разобраться в ситуации с Навальным с участием экспертов, но Германия отказывается от сотрудничества.

20 августа самолёт с Навальным экстренно сел в Омске из-за резкого ухудшения его самочувствия. Позднее он был транспортирован в берлинскую больницу.

В Германии сообщили, что исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».

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