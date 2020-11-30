Страны — члены ОЗХО подписали заявление по ситуации с Навальным
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Как уточняет агентство, заявление было распространено в связи с началом 25-й конференции государств-участников.
Среди подписавших — страны ЕС, а также США, Австралия, Канада, Япония, Швейцария, Украина, Грузия, Перу и другие.
Государственный министр по вопросам обороны Британии Аннабель Голди в своём заявлении для 25-й ежегодной конференции ОЗХО отметила, что Великобритания по-прежнему считает, что за произошедшее с Навальным ответственна Россия.
«Мы призываем Россию полностью раскрыть ОЗХО программу «Новичка», — сказала она.
Ранее постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявлял, что российская сторона предлагает разобраться в ситуации с Навальным с участием экспертов, но Германия отказывается от сотрудничества.
20 августа самолёт с Навальным экстренно сел в Омске из-за резкого ухудшения его самочувствия. Позднее он был транспортирован в берлинскую больницу.
В Германии сообщили, что исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».