Постпред России в ОЗХО прокомментировал ситуацию с Навальным

Постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин в беседе с RT заявил, что российская сторона предлагает разобраться в ситуации с Алексеем Навальным с участием экспертов, но Германия отказывается от сотрудничества.

Шульгин отметил, что в биоматериалах, отобранных у Навального в Омске, где ему оказывалась первая медицинская помощь, никаких следов отравляющих веществ не было обнаружено. По его словам, в то же время в биопробах, взятых немецкими медиками в берлинской клинике «Шарите», а позднее и специалистами ОЗХО были выявлены отравляющие вещества, причисляемые западными странами к группе «Новичков».

«Впору действительно задаться вопросом, а было ли отравление вообще? И если да, то где оно случилось. В любом случае у нас позиция абсолютно ясная, открытая. Мы предлагаем спокойно, профессионально во всём разбираться. Как такое возможно? Как возможны такие разночтения?» — рассуждает он.

Постпред России в ОЗХО предложил собраться экспертам, химикам и врачам и установить, что произошло с Навальным.

«К сожалению, нас не слышат, наши немецкие коллеги отказываются идти на сотрудничество. Вместо ответов на запросы по правовой помощи дают отписки или задают встречные вопросы — и получается действительно такая тупиковая ситуация», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с RT заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы вскрыть все обстоятельства вокруг ситуации с Навальным и докопаться до истины в этом вопросе.

20 августа самолёт с Навальным экстренно сел в Омске из-за резкого ухудшения его самочувствия. Позднее он был транспортирован в берлинскую больницу.