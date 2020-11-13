Песков: Россия заинтересована в прояснении ситуации вокруг Навального

Россия заинтересована в том, чтобы вскрыть все обстоятельства произошедшего вокруг ситуации с Алексеем Навальным и докопаться до истины в этом вопросе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с RT.

«Мы заинтересованы и хотим вскрыть все обстоятельства произошедшего и докопаться до истины, что же произошло. Помогите нам в этом, если вы обладаете информацией, коей не обладаем мы. Никто нам помогать в этом не захотел. Иногда кажется, что и больной-то сам не хочет», — сказал Песков в интервью Антону Красовскому на YouTube-канале RT Россия.

Представитель Кремля отметил, что в данной ситуации много вопросов.

«Ну и что больной не больной — тоже там много вопросов. И если он больной, то насколько и как быстро его болезнь может проходить и возвращаться обратно. Ну согласитесь, что вопросов больше, чем ответов», — подчеркнул Песков.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва уже приняла ответные зеркальные санкции по ситуации с Навальным, они касаются ряда представителей Германии и Франции.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отмечал, что Генпрокуратура дважды обращалась к Германии с вопросами касательно ситуации с Навальным, однако «германская сторона молчит».

Полное видео смотрите на YouTube-канале RT Россия.