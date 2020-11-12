Лавров заявил о введении ответных санкций по ситуации с Навальным
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«Ответы на санкции, конечно же, будут. Поскольку санкции Евросоюза в связи с Навальным, а санкции, подчеркну, локомотивом этих санкций была Германия, прямо затрагивают руководящих сотрудников администрации президента России, наши ответные санкции будут зеркальными. Они уже приняты, об этом вскоре мы сообщим нашим германским и французским коллегам», — сказал Лавров.
По его словам, санкции затронут «руководящих сотрудников» аппаратов руководителей ФРГ и Франции.
В октябре ЕС ввёл санкции в связи с инцидентом с Навальным, под которые подпали в том числе директор ФСБ Александр Бортников и первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.
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