Лавров заявил о введении ответных санкций по ситуации с Навальным

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Москва уже приняла ответные зеркальные санкции по ситуации с Алексеем Навальным, они касаются ряда представителей Германии и Франции. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров заявил о введении ответных санкций по ситуации с Навальным
  • globallookpress.com

«Ответы на санкции, конечно же, будут. Поскольку санкции Евросоюза в связи с Навальным, а санкции, подчеркну, локомотивом этих санкций была Германия, прямо затрагивают руководящих сотрудников администрации президента России, наши ответные санкции будут зеркальными. Они уже приняты, об этом вскоре мы сообщим нашим германским и французским коллегам», — сказал Лавров.

По его словам, санкции затронут «руководящих сотрудников» аппаратов руководителей ФРГ и Франции.

В октябре ЕС ввёл санкции в связи с инцидентом с Навальным, под которые подпали в том числе директор ФСБ Александр Бортников и первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

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