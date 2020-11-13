Захарова призвала ФРГ прекратить конфронтацию в ситуации с Навальным
- РИА Новости
«Берлин целенаправленно демонстрирует по отношению к Москве откровенно провокационную некооперабельность. Термин сложный, но в данном случае абсолютно точный. Без ответа остаются все предельно конкретные вопросы, заданные российскими следователями партнёрам из германских компетентных ведомств», — сказала Захарова во время брифинга.
Она добавила, что ФРГ открыто саботирует свои международно-правовые обязательства в сфере правоохранительного сотрудничества, прикрываясь «юридически несостоятельной аргументацией».
Берлин отказывается передавать российской стороне биопробы россиянина и их анализы, а также другие материальные доказательства, которые попали в ФРГ «пока невыясненным путём», отметила представитель МИД, призвав германскую сторону отказаться от бесперспективного конфронтационного курса.
Как ранее заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с RT, Россия заинтересована в том, чтобы вскрыть все обстоятельства произошедшего вокруг ситуации с Навальным и докопаться до истины в этом вопросе.