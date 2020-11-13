Захарова призвала ФРГ прекратить конфронтацию в ситуации с Навальным

Берлин открыто саботирует свои международно-правовые обязательства в ситуации вокруг Алексея Навального и не отвечает на конкретные вопросы российских следователей по этой проблеме. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Берлин целенаправленно демонстрирует по отношению к Москве откровенно провокационную некооперабельность. Термин сложный, но в данном случае абсолютно точный. Без ответа остаются все предельно конкретные вопросы, заданные российскими следователями партнёрам из германских компетентных ведомств», — сказала Захарова во время брифинга.

Она добавила, что ФРГ открыто саботирует свои международно-правовые обязательства в сфере правоохранительного сотрудничества, прикрываясь «юридически несостоятельной аргументацией».

Берлин отказывается передавать российской стороне биопробы россиянина и их анализы, а также другие материальные доказательства, которые попали в ФРГ «пока невыясненным путём», отметила представитель МИД, призвав германскую сторону отказаться от бесперспективного конфронтационного курса.

Как ранее заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с RT, Россия заинтересована в том, чтобы вскрыть все обстоятельства произошедшего вокруг ситуации с Навальным и докопаться до истины в этом вопросе.