Захарова призвала ФРГ прекратить конфронтацию в ситуации с Навальным

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Берлин открыто саботирует свои международно-правовые обязательства в ситуации вокруг Алексея Навального и не отвечает на конкретные вопросы российских следователей по этой проблеме. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова призвала ФРГ прекратить конфронтацию в ситуации с Навальным
  • РИА Новости

«Берлин целенаправленно демонстрирует по отношению к Москве откровенно провокационную некооперабельность. Термин сложный, но в данном случае абсолютно точный. Без ответа остаются все предельно конкретные вопросы, заданные российскими следователями партнёрам из германских компетентных ведомств», — сказала Захарова во время брифинга.

Она добавила, что ФРГ открыто саботирует свои международно-правовые обязательства в сфере правоохранительного сотрудничества, прикрываясь «юридически несостоятельной аргументацией».

Берлин отказывается передавать российской стороне биопробы россиянина и их анализы, а также другие материальные доказательства, которые попали в ФРГ «пока невыясненным путём», отметила представитель МИД, призвав германскую сторону отказаться от бесперспективного конфронтационного курса.

Как ранее заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с RT, Россия заинтересована в том, чтобы вскрыть все обстоятельства произошедшего вокруг ситуации с  Навальным и докопаться до истины в этом вопросе.

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