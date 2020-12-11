Путин прокомментировал ситуацию с Навальным

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 10 декабря, рассказал, что просил допустить российских специалистов к расследованию ситуации с Алексеем Навальным.

Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Теперь по поводу этих резонансных дел, по поводу отравления известного фигуранта. Проверка проводится. Просто мы не можем в рамках уголовного дела это делать, потому что нет материалов», — сказал он.

По словам главы государства, российская прокуратура неоднократно обращалась к своим коллегам с просьбой прислать хотя бы письменное официальное заключение по результатам их исследования.

«А по большому счёту надо бы допустить наших специалистов, о чём я говорил и просил это сделать, наших специалистов допустить для совместной работы», — сказал он.

Путин добавил, что российские специалисты готовы приехать в другие страны, в том числе в ФРГ, во Францию и в Нидерланды, к специалистам, утверждающим, что в анализах Навального найдены боевые отравляющие вещества.

«Никто же нас не приглашает. Мы пригласили к себе. К нам не едут. Официальных материалов не дают. Биологических материалов не дают. Что нам делать-то?» — сказал он.

Также Путин отметил, что в России проводится проверка по инциденту с Навальным.

«Я просил это сделать, и прокуратура этим занимается, и Следственный комитет. Анализируются материалы, которые находятся в распоряжении наших следственных органов», — заявил президент.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев рассказал, что Путин, отвечая на вопрос о возбуждении дела по ситуации с Навальным, заявил, что это юридически невозможно, поскольку нет информации от Германии.