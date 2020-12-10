Глава СПЧ рассказал об ответе Путина на вопрос про Навального

Российский лидер Владимир Путин, отвечая на встрече с СПЧ на вопрос о возбуждении дела по ситуации с Алексеем Навальным, заявил, что это юридически невозможно, поскольку нет информации от Германии. Об этом рассказал глава СПЧ Валерий Фадеев.

По его словам, в ходе заседания была затронута тема Навального: член СПЧ Николай Сванидзе задал вопрос, почему не было возбуждено уголовное дело.

«Президент очень подробно объяснил, почему уголовное дело не заведено: ведётся проверка по этому факту, но невозможно завести уголовное дело, потому что нет документов надлежащих, в частности, нет ничего от немецкой стороны», — цитирует РИА Новости Фадеева.

Как рассказал Фадеев, Путин отметил, что соответствующие институты России не раз запрашивали документы у ФРГ.

«Никаких документов нет, на основании чего заводить уголовное дело? И президент заверил, что мы здесь, в России, власти России, конечно, чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы это дело расследовать», — подчеркнул глава СПЧ.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолёте по пути из Томска в Москву. Позднее его перевезли самолётом в Германию.

В Берлине заявили, что исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».

Российская сторона отмечала, что Германия нарушила нормы КЗХО, когда отказалась сотрудничать по ситуации с Навальным.