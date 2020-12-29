СК возбудил уголовное дело в отношении Навального
- РИА Новости
«Главным следственным управлением СК России собраны достаточные данные, на основании которых в отношении Алексея Навального и иных лиц возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России — мошенничество в особо крупном размере.
Как установило следствие, для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций, в числе которых Фонд борьбы с коррупцией*, с физических лиц «было собрано более 588 млн рублей в качестве пожертвований».
«Эти средства предназначались исключительно на цели фондов», — заявили в СК.
По данным следствия, Навальный, являясь фактическим руководителем указанных организаций, действуя совместно с иными лицами, «потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели».
Как отмечается, речь идёт о приобретении личного имущества, «материальных ценностей и оплате расходов (в том числе отдыха за границей)».
«Таким образом, собранные с граждан средства были похищены», — добавили в СК.
Накануне во ФСИН заявили, что Навальный уклоняется от контроля, который был назначен ему судом.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.