СК возбудил уголовное дело в отношении Навального

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Алексея Навального. Об этом заявили в пресс-службе СК.

«Главным следственным управлением СК России собраны достаточные данные, на основании которых в отношении Алексея Навального и иных лиц возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России — мошенничество в особо крупном размере.

Как установило следствие, для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций, в числе которых Фонд борьбы с коррупцией*, с физических лиц «было собрано более 588 млн рублей в качестве пожертвований».

«Эти средства предназначались исключительно на цели фондов», — заявили в СК.

По данным следствия, Навальный, являясь фактическим руководителем указанных организаций, действуя совместно с иными лицами, «потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели».

Как отмечается, речь идёт о приобретении личного имущества, «материальных ценностей и оплате расходов (в том числе отдыха за границей)».

«Таким образом, собранные с граждан средства были похищены», — добавили в СК.

Накануне во ФСИН заявили, что Навальный уклоняется от контроля, который был назначен ему судом.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.