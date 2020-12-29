В Кремле прокомментировали заявление ФСИН по Навальному

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление ФСИН по ситуации с Алексеем Навальным.
В Кремле прокомментировали заявление ФСИН по Навальному
  • РИА Новости

Ранее в пресс-службе УФСИН по Москве заявили, что условно осуждённый Алексей Навальный уклоняется от контроля, который был назначен судом. Ему и его адвокату направлено уведомление о необходимости явиться в инспекцию.

«Любой гражданин Российской Федерации волен возвращаться в свою страну, и здесь, конечно же, никаких ограничений ни для кого быть не может. Что касается конкретно этой ситуации, то, наверное, было бы корректнее вам обращаться непосредственно во ФСИН, чтобы они прокомментировали свою работу», — заявил Песков журналистам.

Он отметил, что президент России Владимир Путин не осведомлён о претензиях ФСИН к Алексею Навальному.

«Послушайте, если вы думаете, что он (президент. — RT) вчера узнал о требовании ФСИН, то я не исключаю, что вы ошибаетесь. Повестка дня достаточно обширная, достаточно напряжённая — рабочая повестка дня», — сказал Песков.

В конце октября Песков рассказал, что участие российского лидера Владимира Путина в отправке Алексея Навального в Германию заключалось лишь в поручении Генеральной прокуратуре снять ограничения на его выезд.

Ранее Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» рассказал, что лично попросил Генпрокуратуру разрешить выезд Навального для лечения в Германию.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолёте по пути из Томска в Москву. Позднее его перевезли самолётом в Германию.

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