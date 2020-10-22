Путин рассказал о своей просьбе к ГП разрешить выезд Навального в ФРГ
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«Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение. Имея в виду, что могли бы и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом», — отметил Путин.
Он добавил, что попросил Генпрокуратуру разрешить выезд Навального из России.
«Если бы... власти, во всяком случае, хотели бы кого-то отравить, вряд ли бы отправили его на лечение в Германию. Не так ли?» — заметил российский президент.
Путин также напомнил, что Россия неоднократно обращалась к Германии с просьбой предоставить материалы по делу Навального.
«Эти материалы могли бы положить в основу возбуждения уголовного дела, если это действительно криминальное событие, расследовать это. Но ничего же не дают», — добавил российский президент.
Ранее в бундестаге заявили, что не сразу получили письмо из Госдумы по Навальному.
В МИД России отмечали, что отсутствие в докладе техсекретариата ОЗХО сведений о химическом составе и характеристиках веществ, якобы найденных по итогам исследований биоматериалов Навального, говорит о том, что утверждения о его «преднамеренном отравлении» не подкреплены какой-либо доказательной базой.
ОЗХО заявила, что её эксперты подтвердили наличие в образцах мочи и крови Навального отравляющих веществ. Согласно докладу, в его организме нашли вещество, аналогичное по характеристикам «Новичку», но не значившееся в списках запрещённых химикатов.