Путин рассказал о своей просьбе к ГП разрешить выезд Навального в ФРГ

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» рассказал о своём обращении в Генпрокуратуру России с просьбой разрешить выезд Алексея Навального для лечения в Германию.

«Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение. Имея в виду, что могли бы и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом», — отметил Путин.

Он добавил, что попросил Генпрокуратуру разрешить выезд Навального из России.

«Если бы... власти, во всяком случае, хотели бы кого-то отравить, вряд ли бы отправили его на лечение в Германию. Не так ли?» — заметил российский президент.

Путин также напомнил, что Россия неоднократно обращалась к Германии с просьбой предоставить материалы по делу Навального.

«Эти материалы могли бы положить в основу возбуждения уголовного дела, если это действительно криминальное событие, расследовать это. Но ничего же не дают», — добавил российский президент.

Ранее в бундестаге заявили, что не сразу получили письмо из Госдумы по Навальному.

В МИД России отмечали, что отсутствие в докладе техсекретариата ОЗХО сведений о химическом составе и характеристиках веществ, якобы найденных по итогам исследований биоматериалов Навального, говорит о том, что утверждения о его «преднамеренном отравлении» не подкреплены какой-либо доказательной базой.

ОЗХО заявила, что её эксперты подтвердили наличие в образцах мочи и крови Навального отравляющих веществ. Согласно докладу, в его организме нашли вещество, аналогичное по характеристикам «Новичку», но не значившееся в списках запрещённых химикатов.