Генпрокуратура считает законным требование назначить реальное наказание Навальному

Генеральная прокуратура России заявила, что требование ФСИН к суду заменить Алексею Навальному наказание с условного на реальное является обоснованным из-за допущенных нарушений.

«Противоправное поведение Алексея Навального явилось основанием для внесения… в суд представления об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда. Данное представление признано законным и обоснованны», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что с учётом изложенного прокуратура намерена отстаивать свою позицию в судебном заседании.

28 января Московский областной суд признал законным 30-дневный арест Алексея Навального.

Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения в Россию из Германии. С 29 декабря 2020 года он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока.

В конце декабря сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Алексея Навального по статье о мошенничестве в особо крупном размере.