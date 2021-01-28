Мособлсуд признал законным арест Алексея Навального до 15 февраля

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Московский областной суд признал законным 30-дневный арест Алексея Навального.
Мособлсуд признал законным арест Алексея Навального до 15 февраля
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Постановление Химкинского городского суда Московской области оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — огласил решение судья Муса Мусаев.

18 января стало известно, что Навальный останется под стражей до 15 февраля.

Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения в Россию из Германии. С 29 декабря 2020 года он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока.

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