Мособлсуд признал законным арест Алексея Навального до 15 февраля
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Постановление Химкинского городского суда Московской области оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — огласил решение судья Муса Мусаев.
18 января стало известно, что Навальный останется под стражей до 15 февраля.
Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения в Россию из Германии. С 29 декабря 2020 года он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока.