«Колоссальная подлость»: как ветерана Великой Отечественной затравили представители несистемной оппозиции

Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко поневоле оказался в центре скандала после того, как блогер Алексей Навальный оскорбил его и других участников видеоролика RT, посвящённого предстоящему голосованию по поправкам к Конституции. Позднее некоторые сторонники несистемной оппозиции и СМИ даже усомнились в том, что Артёменко, которому скоро исполнится 94 года, вообще был партизаном и принимал участие в Великой Отечественной. Мы публикуем его историю.

После выхода в начале июня ролика RT, посвящённого предстоящему голосованию по поправкам к Конституции, блогер Алексей Навальный прямо оскорбил снявшихся в нём россиян, включая участника Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Более того, ряд сторонников несистемной оппозиции и некоторые СМИ поставили под сомнение биографию и боевые заслуги ветерана, которому скоро исполнится 94 года. Мы публикуем его историю.

«Люди жили как в аду»

Игнат Сергеевич Артёменко родился 28 июня 1926 года в белорусской деревне Виляховка Быховского района Могилёвской области. Там же его застала война.

По воспоминаниям ветерана, которые RT передали его родные, радио в деревне не было. Известие о начале нацистской агрессии привезли в Виляховку комсомольцы, строившие в этом районе военные укрепления. Вскоре через деревню двинулись выходящие из окружения красноармейцы и наступающие гитлеровские части. Форсируя Днепр, советские военнослужащие часто были вынуждены оставлять на берегу оружие и боеприпасы, которые собирали местные подростки.

Спустя некоторое время в деревне был установлен нацистский оккупационный режим, назначены полицаи и староста. У местных жителей стали отбирать скот и продукты. В Белоруссии тем временем ширилось партизанское движение.

Его участники появились в Виляховке весной 1942 года. Партизаны попросили Игната Артёменко передать в отряд собранное в районе деревни оружие. Юноша просьбу выполнил, но вскоре его выдал гитлеровцам односельчанин. Полицаи схватили Артёменко и отвезли на допрос в комендатуру, затем отправили для дальнейших разбирательств в тюрьму, однако по пути ему удалось сбежать и скрыться в лесу. Молодой человек поначалу прятался от нацистов и их пособников, но со временем стал наведываться в родную деревню. При этом он выполнял задания партизан, собирая информацию о перемещениях сил врага.

В 1943 году немецкие войска занялись организацией обороны на берегах Днепра. Жителей Виляховки выгнали из деревни, а Игнат Артёменко окончательно ушёл в партизанский отряд. После проверки военной контрразведкой Смерш его определили в один из взводов созданного осенью 1943-го партизанского полка.

Это подтверждается записью в военном билете Игната Артёменко, в котором значится: «В партизанском отряде №810, Белорусский штаб партизанского движения, с 10.12.1943 г. по 28.02.1944 г., рядовой».

Военный билет Артёменко И.С.

© Фото из личного архива

Игнат Артёменко лично участвовал в ряде боевых операций. В частности, в своих воспоминаниях он говорит о нападении на полицейский гарнизон в Новом Быхове и засаде на гитлеровский обоз. В феврале 1944 года отряд соединился с наступающими частями Красной армии. Партизаны призывного возраста сразу поступали на службу, а тех, кому ещё не было 18 лет, отправили в военкоматы по месту жительства, поясняет ветеран.

«Некоторых деятелей смущает тот факт, что у Артёменко нет медали «Партизану Великой Отечественной войны». Это совершенно пустые обвинения. Они не понимают, что это была за служба? Люди жили как в аду. В сложнейших бытовых условиях, впроголодь, постоянно опасаясь атак карателей. Конечно, командирам и комиссарам зачастую было совсем не до подробного учёта. Поэтому многие партизаны остались без заслуженной награды. Тем не менее это нисколько не умаляет подвиг подростка, добровольно поднявшегося на защиту своей страны», — заявил в беседе с RT военный историк Юрий Кнутов.

По его словам, абсолютным подтверждением достоверности слов Артёменко о его партизанском прошлом служит запись в военном билете.

«В советское время это всё сто раз проверялось и перепроверялось кадровиками и правоохранительными органами. Тем более здесь речь идёт о человеке, который впоследствии стал старшим офицером и наверняка имел серьёзные допуски. Здесь даже никаких намёков на сомнение быть не может», — подчеркнул Кнутов.

Военный билет Артёменко И.С.

© Фото из личного архива

По словам Игната Артёменко, вернувшись в родную деревню, он помогал землякам обезвреживать оставленные нацистами мины. Дома он переболел сыпным тифом, а в конце 1944 года юношу призвали в ряды Красной армии. Из Белоруссии его направили в находившийся в Литве стрелковый полк, где он прошёл армейскую подготовку.

В феврале 1945-го он был направлен на 2-й Белорусский фронт, в 37-ю стрелковую гвардейскую дивизию. Судя по записи в военном билете, командиры оценили партизанский опыт Артёменко — определили его в войсковую разведку.

В апреле 1945 года, выполняя в составе группы разведчиков задание на берегах Одера, Артёменко попал под вражеский обстрел и получил два ранения — в позвоночник и в ногу. Его доставили сначала в медсанбат, а затем в госпиталь. Там Игната прооперировали, однако доставать осколки из позвоночника не рискнули.

Как рассказывает ветеран, от этих осколков до сих пор звенят рамки металлоискателей. В дальнейшем из-за заболеваний, связанных с ранением, он получил статус инвалида Великой Отечественной войны.

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РИА Новости

Из госпиталя Игната Артёменко выписали только осенью 1945 года и направили для прохождения службы в санитарно-эпидемиологический отряд. Затем он получил назначения на военные базы по ремонту тракторов и автомобилей.

Во время прохождения службы под Дрезденом Артёменко направили на офицерские курсы, после которых он получил звание младшего лейтенанта. Дальнейшую жизнь он связал со службой в военно-воздушных силах и уволился в запас в звании инженера-полковника только в 1982 году.

«Документы свидетельствуют о кристально чистой биографии Артёменко. 39 лет выслуги — это не шутки. А полученный им ещё около 30 лет назад статус инвалида Великой Отечественной войны не оставляет никаких сомнений в том, что ухудшение его здоровья было связано с последствиями ранения или болезни в годы ВОВ», — отметил Кнутов.

Удостоверение инвалида Великой Отечественной войны Артёменко И.С.

© Фото из личного архива

«Вопрос совести»

На портале «Подвиг народа», созданном по инициативе Минобороны РФ в 2010 году, можно найти данные о полученных Игнатом Артёменко наградах. Среди них медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и Орден Отечественной войны II степени.

«Человек, получивший медаль «За победу над Германией», явно во время войны был военнослужащим либо участником партизанского движения», — подчеркнул в беседе с RT специалист Музея Победы Александр Михайлов.

Орденская книжка к ордену Великой Отечественной войны Артёменко И.С.

© Фото из личного архива

С ним солидарен военный эксперт Борис Юлин. По его словам, медали «За победу над Германией» получали только военнослужащие, которые «выполняли свои обязанности перед Родиной, участвовали в войне против Германии».

Объяснил эксперт и несоответствия в датах поступления Артёменко на службу, найденные интернет-пользователями в наградных документах. По его словам, в годы войны документальная путаница была обыденным делом. Сотрудник отдела кадров на каком-то этапе мог просто не внести в бумаги стаж службы Артёменко в партизанском отряде, так как тот фактически призывался дважды.

По мнению кандидата исторических наук Дмитрия Суржика, мелкие помарки в документах в базе Минобороны не могут бросать тень ни на ветерана, ни на этот архив: «Дело в том, что каждый документ составляет человек, и, конечно, каждый человек имеет право на ошибку».

Ситуацию, сложившуюся вокруг ветерана после оскорбительного поста Алексея Навального, Юрий Кнутов назвал «из ряда вон выходящей кампанией».

«Есть два важных аспекта. Первый — это неграмотность и лень. Люди, которые позволили себе травить ветерана, абсолютно некомпетентны. Достаточно прочитать несколько научных трудов по истории войны, чтобы не писать такое. Но проще, конечно, черпать лживую информацию с непроверенных ресурсов. Второе — это вопрос совести, морали. Оскорблять человека, который, будучи фактически ребёнком, помогал партизанам, прошёл леса, потом форсировал Одер, — такое выходит за рамки моего понимания», — заявил Кнутов.

Удостоверение инженера-майора Артёменко И.С.

© Фото из личного архива

По словам историка, между инициировавшими травлю ветерана лицами и остальным обществом «лежит пропасть».

«Когда люди, сидящие перед ноутбуками, пытаются выискивать помарки в составлявшихся в окопах под вражеским огнём документах, — это колоссальная человеческая подлость. Мы должны не подрывать выдуманными обвинениями здоровье этих беззащитных в силу своего возраста людей, а низко кланяться им за их огромный подвиг, благодаря которому мы все существуем», — подытожил Кнутов.