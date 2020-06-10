В Совфеде осудили слова Навального о снявшихся в ролике о Конституции

Член Совета Федерации Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что ветерану Великой Отечественной войны Игнату Артеменко, который принял участие в съёмках ролика RT о поправках к Конституции, стало плохо, когда он узнал о словах Алексея Навального.

«Конечно, (ситуация. — RT) неадекватная. Причём эта неадекватность исходит от людей, которые очень много говорят о демократии, о свободе слова, но если они так говорят, если кто-то выступил в поддержку того или иного вопроса, надо уважать мнение выступивших. При этом можно критиковать того или иного выступившего с тем или иным заявлением, но без оскорбления, с соблюдением морально-этических норм», — добавил Цеков.

Сенатор отметил, что подобные действия аморальны и «нуждаются в безусловном осуждении».

Ранее внук ветерана Игорь Колесников рассказал, что его деду пришлось вызывать скорую помощь после того, как он узнал о словах Алексея Навального.

Колесников отметил, что ветерану был поставлен диагноз «ишемическая болезнь сердца на нервной почве».

По случаю предстоящего проведения голосования по поправкам к Конституции России телеканал RT подготовил ролик, участие в котором приняли в том числе российские артисты и общественные деятели, зачитавшие преамбулу основного закона страны.

Кроме того, в ролике снялись участник Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артеменко и врач-кардиохирург Лео Бокерия.

Позднее Навальный опубликовал ролик в своём Telegram-канале с оскорбительными комментариями в адрес его участников.