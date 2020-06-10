В Госдуме осудили слова Навального о снявшихся в ролике о Конституции

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, который принял участие в ролике RT о поправках к Конституции, узнал о словах Алексея Навального и ему стало плохо.

«Я понимаю ветерана, для которого оскорбительные слова от, скажем прямо, скандалиста и политического шулера стали настоящим шоком. Оскорблять тех, кто 75 лет назад разгромил нацизм, — это мерзко и аморально», — подчеркнул парламентарий.

По словам Бальбека, за подобные «выходки» пора привлекать к ответственности. И, по его мнению, в обществе эту идею поддержат.

Ранее внук ветерана Игорь Колесников рассказал о том, что его деду пришлось вызывать скорую помощь, после того как он узнал о словах Алексея Навального.

Колесников отметил, что ветерану был поставлен диагноз «ишемическая болезнь сердца на нервной почве».

По случаю предстоящего проведения голосования по поправкам к Конституции России телеканал RT подготовил ролик, участие в котором приняли в том числе российские артисты и общественные деятели, зачитавшие преамбулу основного закона страны.

Кроме того, в ролике снялись участник Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артеменко и врач-кардиохирург Лео Бокерия.

Позднее в своём Telegram-канале ролик опубликовал Навальный, сопроводив его оскорбительными комментариями в адрес участников видео.