Сыровар Олег Сирота прокомментировал слова Навального о ролике про поправки к Конституции

Сыровар Олег Сирота, снявшийся в ролике RT о поправках к Конституции, прокомментировал заявление Алексея Навального.

«Я по поводу себя не переживаю, я не сахарный — не растаю. Понятно, что есть сторонники, есть противники», — приводит РИА Новости его слова.

Как отметил Сирота, его покоробили высказывания в адрес других участников видео — ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и врача-кардиохирурга Лео Бокерии.

«Ладно, что он меня обзывает нехорошими словами, я переживу. Но то, что он обзывает ветерана, который воевал за нашу страну, совершил подвиг, меня это коробит. И Лео Антонович Бокерия — он спас тысячи жизней, человек заслуженный. Его-то за что? Как у него совести вообще хватило?» — добавил он.

По случаю предстоящего проведения голосования по поправкам к Конституции России телеканал RT подготовил ролик, участие в котором приняли в том числе российские артисты и общественные деятели, зачитавшие преамбулу основного закона страны.

Кроме того, в ролике снялись командир отряда космонавтов Олег Кононенко, участник Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артеменко, врач-кардиохирург Лео Бокерия и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

Позднее в своём Telegram-канале ролик опубликовал Навальный, сопроводив его оскорбительными комментариями в адрес участников видео.