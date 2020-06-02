Внук снявшегося в ролике о Конституции ветерана прокомментировал слова Навального

Внук ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, снявшегося в ролике RT о поправках к Конституции России, прокомментировал слова Алексея Навального о людях, которые приняли участие в видео.

«К дедушке обратились с просьбой (сняться в ролике), он не отказал. А то, что Навальный поступает таким образом... Я думаю, это его выбор, как относиться к людям, про которых он ничего не знает. Неприличными словами я не могу сказать, потому что я воспитанный человек», — сказал Игорь в комментарии РИА Новости.

По случаю предстоящего проведения голосования по поправкам к Конституции России телеканал RT подготовил ролик, участие в котором приняли в том числе российские артисты и общественные деятели, зачитавшие преамбулу основного закона страны.

Кроме того, в ролике снялись командир отряда космонавтов Олег Кононенко, участник Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артеменко, врач-кардиохирург Лео Бокерия и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

Позднее в своём Telegram-канале ролик опубликовал Навальный, сопроводив его оскорбительными комментариями в адрес участников видео.