«Когда обязательств больше, чем активов»: фирмы беглого сотрудника ФБК Навального задолжали £2,8 млн в Великобритании

Лондонские фирмы исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией* Владимира Ашуркова, как выяснил RT, накопили долгов на общую сумму около £2,8 млн. Один его стартап ликвидируется с дефицитом в £1,8 млн, вторая фирма закрыла 2019 год с долгами на сумму £863 тыс., третья — £106 тыс. Ашурков задолжал кредиторам, акционерам и властям Великобритании.

Выгодное бегство

Исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков получил в Англии политическое убежище в 2015 году. Там он скрывается от уголовного преследования — в России его обвиняют в хищении и присвоении 10 млн рублей пожертвований избирателей на мэрскую кампанию Алексея Навального в Москве в 2013 году.

«Большое число русских» стало одной из причин того, что Ашурков решил обосноваться именно в Лондоне.

«Я тесно общаюсь с Сергеем Гуриевым, с которым мы обсуждаем обновление программы нашей партии (Партии прогресса. — RT), — объяснял он в интервью РБК. — Время от времени я общаюсь с Евгением Чичваркиным, Михаилом Ходорковским и людьми, которые входят в его команду. Это наши союзники».

В изгнание Ашурков отправился вместе со своей гражданской супругой Александриной Маркво. Она является фигурантом другого уголовного дела в России — о хищении бюджетных денег, которые были выделены на проведение творческих конкурсов и чтений в парках Москвы. Статус политического беженца в Великобритании Маркво также получила.

Однако бизнесом в Туманном Альбионе Ашурков начал заниматься задолго до вынужденного бегства. Всего у него и Маркво RT насчитал четыре фирмы.

Дефицитный стартап

Так, стартап по пропаганде здорового образа жизни StepJockey был зарегистрирован в Лондоне в 2013 году. Как писал RT, совет директоров компании заявил о его добровольной ликвидации в октябре прошлого года.

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Ашурков вошёл в совет директоров 1 сентября 2015 года, как следует из документов. Сумма его инвестиции не разглашалась, но из открытых данных Crunchbase известно, что всего в стартап вложили $1,7 млн (£1,32 млн).

Из опубликованного в реестре компаний Companies House документа RT узнал, что ликвидационный баланс StepJockey сформирован с дефицитом почти £1,8 млн.

Из них кредиторам организация задолжала £633 тыс., собственным акционерам — £1,13 млн. Задолженность перед Управлением Её Величества по налогам и таможенным сборам составил £20 тыс.

По оценке самой компании, она располагает активами на £12,9 тыс., которые можно направить на погашение требований кредиторов первой очереди. При этом только задолженность по зарплатам перед сотрудниками (восемь человек) составляет £17,7 тыс.

Таинственное издательство

В 2015 году Ашурков зарегистрировал в Лондоне издательство Lester Partners LTD. В марте этого года на посту директора его сменила Александрина Маркво.

По роду своей деятельности компания занимается издательством книг. Что, когда и в каком количестве было издано Lester Partners LTD и издано ли вообще, по открытым данным понять невозможно — сайта у фирмы нет, в отчётности это не отображается.

Однако с момента основания компания набрала существенное количество долгов. Последний опубликованный финансовый отчёт показывает, что срочные долги издательства, подлежащие уплате в течение 12 месяцев, превышают её активы на £97 тыс. Для сравнения, в 2017-м её активы, напротив, превышали долги на £8,4 тыс.

Когда обязательства компании начинают превышать её активы, возникает риск банкротства, пояснил RT адвокат Павел Зайцев, который ранее в должности следователя МВД расследовал экономические преступления.

«Когда обязательств больше, чем активов, — это тревожный признак. Вкладываться в эту компанию достаточно рискованно, потому что можно прогореть, если кто-то подаст на банкротство. Исками засыплют компанию, и всё», — объясняет он.

Кроме того, говорит Зайцев, у такой компании могут возникнуть проблемы при получении кредита.

«Если кредитов никто не даст и будут иски, а оплачивать их нечем, — это конец компании. Возникает риск банкротства, если кто-то из кредиторов подаст соответствующее заявление», — сказал адвокат.

Общий размер долгов Lester Partners по состоянию на март 2019-го составил £863 тыс.

«Ужасные дети»

В августе 2017 года Александрина Маркво вместе с участницей группы Pussy Riot Надеждой Толоконниковой основала в Лондоне компанию Inside Pussy Riot LTD, занимающуюся театральными постановками. Эта фирма известна иммерсивным шоу про Pussy Riot, созданным совместно с группой Les Enfants Terrible.

«Les Enfants Terrible создают захватывающую пьесу, основанную на истории Pussy Riot, где посетители погрузятся в события, которые пережили девчонки скандальной панк-группы. Вас арестуют, и вы пройдёте через российские суды и тюремное заключение вместе с организаторами. Спойлер: вас освободят через один час. Не через два года!» — гласила лондонская «Афиша».

Однако дела у Inside Pussy Riot сейчас идут не слишком гладко. Согласно отчётности фирмы, по состоянию на 2019 год она набрала £106 тыс. срочных долгов, которые нужно выплатить в течение 12 месяцев.

Последняя опора

Четвёртая фирма Ашуркова и Маркво — специализирующееся на театральных и музыкальных событиях агентство Bird&Carrot — пока остаётся на плаву.

Владимир Ашурков

РИА Новости

© Валерий Левитин

Тут у Маркво есть опыт. «Она много лет занималась организацией важных культурных мероприятий, которые посещали десятки тысяч людей», — рассказывал о ней в интервью её гражданский муж.

Активы ивентовой компании, по данным на март этого года, превышают обязательства на £7,6 тыс. Однако годом раньше эта сумма составляла £21,5 тыс.

Напомним, что в марте 2020 года ФНС заблокировала счета российской рекламной фирмы ООО «Филонова Соколов Фитцпатрик», которой на треть владеет Маркво. Причиной стала налоговая задолженность.

Первоначально налоговики попытались взыскать задолженность через суд. Однако 12 марта 2020 года судебным приставам пришлось вернуть исполнительный лист взыскателю — имущество должника (как и его самого) они отыскать не смогли.

При этом доходы фирмы в 2018 году, по данным ФНС, составили 68,1 млн рублей. Работает в ней, согласно «Контур.Фокусу», восемь человек. В итоге ФНС заблокировала счета ФСФ в «Райффайзенбанке» и «М2М Прайвет банке».

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.