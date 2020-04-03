ФНС заблокировала счета рекламной фирмы жены соратника Навального за налоговые нарушения

Рекламная фирма ООО «Филонова Соколов Фитцпатрик», которая выиграла в 2016 году госконтракт Сбербанка на 54,8 млн рублей, не выполнила требования законодательства относительно правил уплаты налогов. В связи с этим, как стало известно RT, ФНС приняла решение «о приостановлении операций по счетам налогоплательщика».

Согласно сервису проверки контрагентов «Контур.Фокус», по состоянию на начало марта 2020 года у фирмы образовалась задолженность перед ФНС по уплате налогов. Вместе с пенями задолженность составила 61 909 рублей и 72 копейки.

34,4% этой рекламной фирмы принадлежат Александрине Маркво — второй жене ближайшего сторонника Алексея Навального, исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией* Владимира Ашуркова. Сам Ашурков скрывается в Лондоне с 2015 года, после того как в России его обвинили в мошенничестве при финансировании избирательной кампании Навального на пост мэра Москвы.

Налоговики обратились в суд и получили исполнительный лист на взыскание задолженности с «Филонова Соколов Фитцпатрик» ещё в середине 2019 года. Однако 12 марта 2020 года судебным приставам пришлось вернуть исполнительный лист взыскателю — имущество должника (как и самого должника) они отыскать не смогли. При этом доходы фирмы в 2018 году, по данным ФНС, составили 68,1 млн рублей. Работает в ней, согласно «Контур.Фокусу», восемь человек.

В результате ФНС заблокировала три счёта компании в Райффайзенбанке и Прайвет банке. Это следует из служебной базы данных, с которой ознакомился RT, и подтверждается данными «Контур.Фокуса».

Осенью 2019 года стало известно, что стартап для здорового образа жизни StepJockey, соинвестором которого стал Владимир Ашурков, ликвидируется в Великобритании.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.