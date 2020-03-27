Финансирующий штабы Навального фонд может быть признан банкротом

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RT
Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан «Штаб», связанная с Алексеем Навальным и учреждённая меньше года назад, в скором времени может быть признана банкротом.
Финансирующий штабы Навального фонд может быть признан банкротом
  • РИА Новости

Как выяснил RT, в конце февраля заявление о банкротстве этой НКО в Арбитражный суд Башкортостана подала межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №40.

Поводом для этого стала задолженность организации по налогам в размере 4,2 млн рублей, которую с января пытаются взыскать судебные приставы.

Первое заседание арбитражного суда по этому делу назначено на 30 марта. Если ФЗПГ «Штаб» признают банкротом, то Фонду борьбы с коррупцией* Навального придётся искать новый способ финансировать свои штабы, так как пожертвования для региональных ячеек собирал именно «Штаб».

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

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