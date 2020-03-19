Штаб Навального в Иванове сообщил о прекращении работы
- © Он нам не царь | Иваново
- vk.com
Кто и каким образом будет организовывать деятельность сторонников Навального в Иванове, пока неизвестно.
В сообщении, опубликованном 14 марта, не говорится о причинах закрытия штаба.
Руководство ивановской ячейки не стало объясняться с подписчиками даже после просьб прояснить ситуацию.
Комментаторы сами выдвинули версию случившегося.
Пользователем под ником «Дарья Аверкович» прекращение работы штаба было связано с отсутствием финансирования и перспектив развития: «Скорее всего, недостаток финансирования из-за судебных исков против Навального... Да и цели... Особо... Нет».
«Печально, но это мы с вами виноваты, своей пассивностью», — высказался комментатор под ником «Михаил Козлов».
Экс-координатор ивановской ячейки Николай Дьячков отказался давать какие-либо комментарии RT по телефону.
В других региональных штабах, согласно данным с их страниц в соцсетях, также грядут кадровые перемены. Не так давно сменился координатор краснодарского отделения команды Навального. В 2020 году новых сотрудников искали в ряде других городов и регионов: Белгороде, Екатеринбурге, Калининграде, Краснодаре, Липецке, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Томске и Ставропольском крае. Штабы разыскивают новых сотрудников на разные должности — от SMM-специалистов до координаторов.
Кроме того, вспышка коронавируса заставила региональные отделения массово оказаться от офисной работы и перейти на удалённый режим. Подобные объявления в последние три дня появились на десятках страниц штабов Навального в соцсети «ВКонтакте». На ближайшее время офисы будут закрыты, приёмы посетителей, встречи и прочие мероприятия отменены.