Штаб Навального в Иванове сообщил о прекращении работы

На официальной странице штаба Алексея Навального в Иванове появилось сообщение о прекращении работы.

Кто и каким образом будет организовывать деятельность сторонников Навального в Иванове, пока неизвестно.

В сообщении, опубликованном 14 марта, не говорится о причинах закрытия штаба.

Руководство ивановской ячейки не стало объясняться с подписчиками даже после просьб прояснить ситуацию.

Комментаторы сами выдвинули версию случившегося.

Пользователем под ником «Дарья Аверкович» прекращение работы штаба было связано с отсутствием финансирования и перспектив развития: «Скорее всего, недостаток финансирования из-за судебных исков против Навального... Да и цели... Особо... Нет».

«Печально, но это мы с вами виноваты, своей пассивностью», — высказался комментатор под ником «Михаил Козлов».

Экс-координатор ивановской ячейки Николай Дьячков отказался давать какие-либо комментарии RT по телефону.

В других региональных штабах, согласно данным с их страниц в соцсетях, также грядут кадровые перемены. Не так давно сменился координатор краснодарского отделения команды Навального. В 2020 году новых сотрудников искали в ряде других городов и регионов: Белгороде, Екатеринбурге, Калининграде, Краснодаре, Липецке, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Томске и Ставропольском крае. Штабы разыскивают новых сотрудников на разные должности — от SMM-специалистов до координаторов.

Кроме того, вспышка коронавируса заставила региональные отделения массово оказаться от офисной работы и перейти на удалённый режим. Подобные объявления в последние три дня появились на десятках страниц штабов Навального в соцсети «ВКонтакте». На ближайшее время офисы будут закрыты, приёмы посетителей, встречи и прочие мероприятия отменены.