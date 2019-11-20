Стартап, соинвестором которого стал соратник Навального, ликвидируется в Британии

Стартап для здорового образа жизни StepJockey, соинвестором которого стал соратник Алексея Навального исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией* Владимир Ашурков, ликвидируется в Великобритании.

10 октября 2019 года стартап, в совет директоров которого входил Ашурков, заявил о добровольном прекращении деятельности. Это стало известно из базы британских компаний CompaniesHouse.

В 2015 году Ашурков получил политическое убежище в Великобритании, после того как в России его обвинили в мошенничестве при финансировании избирательной кампании Навального в ходе выборов мэра Москвы.

Стартап StepJockey был зарегистрирован в Лондоне 21 июня 2013 года и занимался пропагандой здорового образа жизни среди офисных клерков — через мобильное приложение мотивировал их ходить по лестнице вместо того, чтобы подниматься на лифте.

Из документов следует, что Ашурков вошёл в совет директоров 1 сентября 2015 года. Сумма его инвестиции не разглашалась, но из открытых данных Crunchbase известно, что всего в стартап вложили $1,7 млн (£1,32 млн).

Официально в списках совладельцев Ашуркова нет — это значит, что он мог инвестировать через трастовый или иной договор с одним из акционеров-юрлиц. На основании документов о его включении в состав директоров можно предположить, что он вложился в стартап не позднее 2015 года.

Причина добровольной ликвидации прямо не указана, однако из документов понятно, что StepJockey накопил немалый долг и последние годы показывал убытки. У компании на момент закрытия осталось £633 288 долга перед кредиторами. Накопленный чистый убыток стартапа к июлю 2018 года составил £1,3 млн.

По оценке самой компании, она располагает активами на £12 857, которые можно направить на погашение требований кредиторов первой очереди. При этом только задолженность по зарплатам перед сотрудниками (8 человек) составляет £17 741.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.