«Завышать затраты, занижать прибыль, выводить активы за рубеж»: как работают фирмы сотрудников ФБК Навального

Штатные сотрудники Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального активно занимаются коммерческой деятельностью в России и за рубежом. RT нашёл несколько фирм, зарегистрированных на этих людей. Сам ФБК получает десятки миллионов, согласно собственным отчётам. А частные компании его сотрудников эксперты назвали «взаимозависимыми лицами». Подобная схема, отмечают специалисты, может способствовать завышению затрат и занижению прибыли, трактоваться судами и ФНС как злоупотребление в налоговой сфере, способствовать выводу активов за рубеж.

Финансовые «клоны» ФБК

Фонд борьбы с коррупцией* был зарегистрирован девять лет назад, в 2011 году, как некоммерческая организация. Все собранные средства он должен тратить исключительно на уставные цели.

Прозрачность работы фонда — необходимое условие его существования. И ФБК ежегодно публикует отчёты. Так, в 2018 году фонд, согласно опубликованной отчётности, получил 58 млн рублей. Пожертвования сделали около 16,3 тыс. доноров, средний размер составил 720 рублей. Расходы при этом составили 65,3 млн рублей.

В отчёте подробно расписано, куда и на что были потрачены эти деньги: расходы на персонал, налоговые отчисления, содержание офиса, бухгалтерские и банковские услуги, техподдержка и т.д.

Однако, как выяснил RT, сразу несколько коммерческих структур, чья главная задача — получение прибыли, учреждены штатными сотрудниками ФБК.

В частности, это ООО «Медиа-Лайв», ООО «Левиафан-Медиа», ООО «Страна Приливов» в России, а также SIA Database в Латвии. Ниже подробно описывается деятельность каждой из этих компаний. Отметим, что все они зарегистрированы на штатных сотрудников ФБК. И деятельность этих компаний прозрачной назвать трудно.

Эксперты полагают, что такое структурирование деятельности может быть связано с занижением налогооблагаемой базы по некоторым видам обязательных платежей.

«Подобное дробление деятельности может иметь под собой несколько причин. Первая — налоговая оптимизация, — объясняет председатель Центра правовой помощи «Дело жизни» заслуженный юрист России Иван Соловьёв. — Так проще экономить, завышать затраты и занижать прибыль».

Кроме того, говорит он, «различная помощь в виде грантов и иных выплат таким образом распыляется по нескольким юрлицам и не кажется большой».

«Или, наоборот, такая помощь может направляться адресно, на развитие какого-то конкретного направления, не бросая тень на всю структуру в целом», — добавил юрист.

Действующее законодательство не запрещает регистрировать юрлица на сотрудников некоммерческих организаций, говорит Соловьёв.

«Однако есть ряд решений арбитражных судов, признававших такое дробление злоупотреблениями в налоговой сфере», — отмечает юрист.

С этим мнением согласился председатель Московской коллегии адвокатов «Адвокаты и Бизнес» Глеб Плесовских. На практике такие схемы часто используются для оптимизации налогообложения, говорит он.

«Компания, которая платит шестипроцентный налог на «упрощёнке» (упрощённая система налогообложения. — RT), однако приближается к лимитам по объёму выручки, может продолжить свою работу путём создания аналогичного юридического лица — «клона», — приводит пример адвокат.

Таким образом, продолжает он, компания может не переходить на общую систему налогообложения и существенно сэкономить на налогах.

«Органы Федеральной налоговой службы однозначно трактуют такие действия как искажение сведений о фактах хозяйственной жизни организации, — подчёркивает Плесовских. — Если налоговый инспектор придёт к выводу об умышленных действиях по уменьшению налогооблагаемой базы, нарушителю грозит ответственность в размере 40% от суммы неуплаченных налогов согласно п. 3 ст. 122 НК РФ».

«Левиафаны» Гимади

Коммерческие структуры у ФБК есть и в России, и за рубежом. В РФ, в частности, обращают на себя внимание три фирмы: ООО «Медиа-Лайв», ООО «Левиафан-Медиа» и ООО «Страна Приливов».

Канал YouTube «Навальный.LIVE», как выяснил RT, пытался зарегистрироваться в качестве СМИ как информационное агентство. С соответствующим заявлением в Роскомнадзор, а после отказа в его выполнении и в суды в 2019 году обращался не Алексей Навальный и не ФБК, а коммерческая структура — ООО «Медиа-Лайв».

Учредил фирму в апреле 2018 года, согласно данным базы «Контур.Фокус», глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади. Сначала она называлась ООО «Левиафан-медиахолдинг», а позднее была переименована в «Медиа-Лайв».

В мае того же года Гимади зарегистрировал ещё одну коммерческую структуру — ООО «Левиафан-Медиа».

Эти компании, а также их представитель, юрист ФБК и продюсер канала «Навальный.LIVE» Любовь Соболь, обратились с иском в Таганский районный суд Москвы с требованием признать незаконным отказ Роскомнадзора зарегистрировать одноимённое информационное агентство. При этом Соболь, по данным базы «Контур.Фокус», в марте прошлого года сменила Гимади на посту директора «Медиа-Лайв». В феврале 2019-го суд встал на сторону ответчика.

Во-первых, истцы не смогли доказать достоверность намерений самого Навального дать согласие на использование его имени в названии СМИ, так как не смогли подтвердить подлинность его подписи в соответствующем документе, поданном в Роскомнадзор.

Во-вторых, у Роскомнадзора «возникли обоснованные подозрения о наличии у единственного учредителя СМИ двойного гражданства», то есть у Гимади.

Гражданином какой страны, кроме России, может быть глава юротдела ФБК, неизвестно. Между тем напомним, что ФБК среди прочего ставит себе в заслугу расследование фактов наличия иностранного гражданства у ряда журналистов.

Все эти аргументы в октябре 2019 года подтвердила вышестоящая инстанция Мосгорсуда, определение которой есть в распоряжении RT. Аналогичный иск с тем же результатом в 2018 году рассматривал Арбитражный суд Москвы.

Обе структуры юристов ФБК в качестве основного занятия указали «деятельность web-порталов». Понять, сколько зарабатывают компании, по отчётности невозможно — они её не раскрывают.

Если же в качестве такой деятельности рассматривать видеоблог «Навальный.LIVE» на YouTube, то на еженедельном стриме они могут зарабатывать до 100 тыс. рублей и больше.

По отображающимся во время одного прямого эфира комментариям благотворителей наш корреспондент подсчитал, что за два часа было собрано 116 тыс. рублей. При этом пожертвования можно отправлять и вне прямого эфира, как разово, так и на регулярной основе с помощью платной подписки.

«Приливы» Замятина

Кроме донатов, источником заработка компаний сотрудников ФБК стал так называемый мерч — фирменная продукция. Это кружки, чехлы для телефонов, одежда с логотипами, резиновые уточки с автографом Навального. Цены на товары в «магазине штабов Навального» колеблются от 250 до 13 666 рублей.

Формально каждая покупка оформляется с помощью публичной оферты (публичное предложение купли-продажи товара, которое покупатели принимают без оговорок). «Магазин штабов Навального» предлагает каждому покупателю заключить его с коммерческой структурой ООО «Страна Приливов».

Эта компания, согласно данным базы «Контур.Фокус», учреждена в 2017 году Татьяной Торочешниковой. Формально, по этим же данным, у неё зарегистрировано ИП на деятельность «в области художественного творчества». По неподтверждённой информации, она работает в медиаотделе правозащитной организации юристов и журналистов «Команда29» и сотрудничала с ФБК.

Однако уже в апреле 2018 года единственным владельцем «Страны Приливов» оказался юрист ФБК Евгений Замятин.

Сколько заработал магазин за 2019 год, сказать трудно: отчётность до сих пор не опубликована. В 2018-м выручка «Страны Приливов» составила 5,4 млн рублей, чистая прибыль — 2,7 млн рублей, а годом ранее — 2 млн рублей. При этом, по данным «Контур.Фокус», маржа компании в 2017 году довольно солидная: 60,8 рубля выручки от продаж на каждый вложенный рубль.

Согласно компьютерному анализу финансовой отчётности Audit-it, финансовое состояние ООО «Страна Приливов» на 31 декабря 2018 года было значительно лучше, чем у половины всех организаций с выручкой до 10 млн рублей, занимающихся розничной торговлей одеждой.

«При этом в 2018 году финансовое состояние организации улучшилось», — сделал вывод аудитор.

А по данным ФНС, среднесписочная численность работников фирмы за 2019 год — один человек.

Взаимозависимые лица

Классической схемой уклонения от уплаты налогов является применение фиктивных сделок с целью увеличения стоимости приобретённого товара или услуг, отмечает Следственный комитет (СК) в своих методических рекомендациях «Об исследовании и доказывании фактов умышленной неуплаты или неполной уплаты сумм налога».

«Фиктивные сделки могут быть заключены недобросовестными налогоплательщиками как с фирмой-однодневкой, так и с аффилированной организацией», — говорится в документе.

При расследовании таких уголовных дел СК рекомендует «акцентировать внимание на установлении реальной схемы организации бизнеса, понять, какие функции выполняет каждая из аффилированных организаций на бумаге».

Под аффилированными принято понимать такие физические и юридические лица, которые способны оказывать влияние на других лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

Однако понятие «аффилированность» подразумевает, что один и тот же человек контролирует и головную, и зависимую фирму, сказал RT юрист, член Общественной палаты РФ Илья Ремесло. В случае с ФБК ситуация немного иная: учредителями предположительно зависимых фирм стали рядовые сотрудники фонда, которые не являются его совладельцами.

«В случае когда действующие сотрудники ФБК — например, глава юридического отдела Вячеслав Гимади или другой их юрист, Евгений Замятин, — учреждают собственные фирмы, корректно назвать их взаимозависимыми лицами», — объяснил RT юрист.

Важной отправной точкой при определении взаимозависимости лиц можно считать возможности одного лица влиять на решения, принимаемые другими лицами, пояснил эксперт. В данном случае руководство ФБК — например, его директор Иван Жданов — способно влиять на решения и действия своих подчинённых — юристов Гимади и Замятина.

Dataset Албурова

Как отмечалось выше, сотрудники ФБК также регистрируют бизнес за границей. Так, руководитель отдела расследований ФБК Георгий Албуров владеет бизнесом в Латвии.

Согласно официальной консульской информации этой страны, факт регистрации в коммерческом регистре индивидуального коммерсанта даёт право последнему получить вид на жительство.

Как выяснил RT, ещё 26 октября 2016 года Албуров зарегистрировал в Риге компанию SIA (аналог российского ООО) Dataset с уставным капиталом €2,8 тыс. Компания оказывает некие информационные услуги. Что это за услуги и кому Dataset их оказывает, неизвестно, однако дела у латвийской компании Албурова идут в гору.

Судя по годовым отчётам фирмы, если в 2017 году оборот Dataset составлял всего €8,7 тыс., а прибыль не превышала €2,8 тыс., то уже в 2018-м оборот компании вырос почти в 8,5 раза — до €73 тыс., а чистая прибыль составила €11,6 тыс.

Эксперты не исключают, что компания в Латвии могла потребоваться для вывода средств за границу и защиты от российских правоохранительных органов.

«Потенциально такая схема может использоваться для вывода активов за рубеж», — предполагает Глеб Плесовских.

Однако он оговаривается, что однозначно судить об этом, не видя структуры взаимодействия юридических лиц и финансовых проводок между ними, сложно.

«Для сотрудников ФБК, с учётом политического окраса их деятельности, размещение юрлиц за границей может быть способом защиты от российских правоохранителей. В частности, наложить аресты на их счета будет крайне проблематично», — резюмировал адвокат.

Напомним, что в августе 2019 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании ФБК денежных средств на сумму 1 млрд рублей. По версии следствия, сотрудники фонда в 2016—2018 годах получали деньги от неустановленных лиц в российской и иностранной валюте, а затем через банкоматы вносили деньги на счета нескольких банков, после чего переводили их в ФБК.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.