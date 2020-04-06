Заседание суда о банкротстве финансирующей штабы Навального НКО перенесли

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RT
Заседание суда о банкротстве некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан «Штаб», связанной с Алексеем Навальным, перенесли на июнь из-за мер, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Заседание суда о банкротстве финансирующей штабы Навального НКО перенесли
  • РИА Новости

Об этом свидетельствуют данные электронной картотеки арбитражных дел.

Так, Арбитражный суд Башкортостана, принимая решение о переносе рассмотрения дела, сослался на указ президента от 25 марта об объявлении в России нерабочих дней, а также постановление Верховного суда от 18 марта о необходимости ограничить рассмотрение дел и доступ посетителей.

Новая дата заседания — 9 июня 2020 года. 

С заявлением в суд о банкротстве «Штаба» в конце февраля обратилась межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №40.

Согласно данным ФССП, у фонда образовалась налоговая задолженность 4,2 млн рублей.

Изначально заседание суда было назначено на 30 марта.

Как выяснил RT, через «Штаб» финансируются региональные подразделения Алексея Навального. По данным источников RT в правоохранительных органах, эта организация может быть замешана в схемах отмывания денежных средств.

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