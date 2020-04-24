«Злоупотребляет предоставленным правом»: суд указал на затягивание директором ФБК сроков ознакомления с уголовным делом

Московский городской суд, как стало известно RT, отказался продлевать директору Фонда борьбы с коррупцией* Ивану Жданову сроки ознакомления с материалами уголовного дела, отклонив апелляцию его адвоката Владимира Воронина. Директора ФБК обвиняют в злостном неисполнении решения суда, ещё в 2017 году предписавшего удалить с YouTube-канала Алексея Навального и с его сайта ролик, порочащий деловую репутацию бизнесмена Алишера Усманова. Следствие закончено, дело передаётся из одного суда в другой, но по существу его пока так и не начали рассматривать. Таким образом, с момента вынесения решения судом ролик остаётся неудалённым уже почти три года.

«За пределами влияния российского правосудия»

Судебные приставы УФССП по Москве возбудили уголовное дело в отношении Ивана Жданова за «злостное неисполнение служащим организации вступившего в законную силу решения суда» (ч. 2 ст. 315 УК РФ) 22 августа 2019 года. При этом изначально, в феврале прошлого года, аналогичное обвинение предъявили экс-главе ФБК Роману Рубанову. Но тот «по личным причинам» покинул ФБК в конце 2018 года и сейчас, по его словам, «находится за пределами влияния российского правосудия», то есть уехал из страны. Рубанов был объявлен МВД в розыск, расследование в отношении него продолжается. Должность Рубанова занял Жданов.

Речь в уголовном деле идёт о неисполнении решения Люблинского районного суда Москвы, вынесенного ещё в мае 2017 года. Тогда суд по иску бизнесмена Алишера Усманова признал часть сведений, изложенных в ролике «Он вам не Димон», не соответствующими действительности и порочащими его деловую репутацию.

В частности, суд признал недостоверной информацию о том, что Усманов якобы давал взятки тогдашнему премьер-министру Дмитрию Медведеву и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову, вмешивался в редакционную политику газеты «Коммерсантъ» и является преступником.

Согласно решению суда ответчики — ФБК (его интересы в суде представлял Жданов) и Алексей Навальный — должны были удалить ролик с YouTube-канала Навального, его страницы в Facebook, интернет-ресурсов dimon.navalny.com, navalny.com, fbk.info, а также опубликовать опровержение.

Это решение было обжаловано. В августе 2017 года Мосгорсуд пересмотрел дело и внёс корректировки. Вышестоящая инстанция подтвердила факт распространения порочащих Алишера Усманова сведений. Однако в своём вердикте Мосгорсуд обязал ФБК и Навального удалить не весь ролик, а лишь те его фрагменты, где присутствует недостоверная информация.

Ответственным за неисполнение этого решения приставы сочли директора ФБК Жданова. Он утверждал, что не может удалить ролик, так как у него нет доступа к указанным ресурсам. Дознание шло пять месяцев, обвинительный акт по ст. 315 УК был составлен 21 января 2020 года.

При этом самому Навальному никаких претензий (ни в административном, ни в уголовном порядке) за неисполнение решения суда не предъявлялось.

С 21 января Иван Жданов и его адвокат Владимир Воронин приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, объём которого составляет девять томов.

Конкурс чтецов

Однако дознаватель посчитал, что «обвиняемый Жданов и его защитник злоупотребляют предоставленными им правами и явно затягивают время ознакомления с материалами дела». С согласия прокурора, он обратился в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об ограничении сроков ознакомления до 9 февраля 2020 года.

Как следует из решения Тверского суда, вынесенного 5 февраля 2020 года, с 21 января по 29 января Жданов приходил к дознавателю два раза и ознакомился с первым и вторым томами уголовного дела. Адвокат Воронин приходил четыре раза — прочитал все девять томов.

С 31 января Жданов и Воронин приходили к дознавателю ещё раз. Директор ФБК снова перечитал первый и второй тома, а его адвокат сфотографировал все девять.

В итоге Тверской суд ограничил сроки ознакомления с материалами дела до 9 февраля 2020 года. Жданов это решение обжаловал в Мосгорсуде.

«Помимо листов бумаги в деле находится и значительное количество информации на CD-дисках и съёмных носителях информации, — цитирует претензии стороны защиты Мосгорсуд. — Причём, большая часть указанной информации — это видеоролики, просмотр и последующий анализ которых занимает продолжительное время».

Искусство волокиты

Пока жалоба директора ФБК ждала своей очереди на рассмотрение в Мосгорсуде, прокуратура Москвы утвердила обвинительный акт, составленный дознавателем, и 12 февраля 2020 года вручила его Жданову.

«Сегодня в прокуратуре города Москвы мне вручили обвинительный акт. Теперь я официально обвиняемый», — написал в тот день в своём Twitter директор ФБК.

13 февраля дело о неисполнении решения об удалении ролика поступило для рассмотрения по существу в Тверской суд. Заседание прошло на следующий день. Районный суд постановил, что дело находится не в его компетенции, а подсудно мировому судье судебного участка №367 Тверского района города Москвы.

4 марта оно перекочевало по подсудности мировому судье судебного участка 248 Даниловского района. Пока информации о дате назначения слушания этого дела нет.

25 марта Мосгорсуд отказался продлевать сроки ознакомления с делом, постановив, что Тверской суд правильно ограничил их 9-м февраля 2020 года.

«Динамика ознакомления с материалами уголовного дела свидетельствует о явном затягивании времени ознакомления с указанными материалами и о злоупотреблении ими (Ждановым и Ворониным. — RT) предоставленными правами», — подтвердил Мосгорсуд.

Однако де-факто с 9 февраля по 25 марта Жданов мог продолжать ознакомление с материалами дела. Как может делать это и сейчас, пока его дело ждёт своего назначения в мировом участке Даниловского района. То есть фактически с 21 января у обвиняемого было три месяца на чтение девяти томов.

Для сравнения, обвиняемым по делу о крушении поезда в столичном метрополитене (летом 2014 года на перегоне «Парк Победы» — «Славянский бульвар» сошли с рельсов три вагона) понадобилось пять месяцев, чтобы ознакомиться со всеми материалами дела. При этом его объём составлял 150 томов, а обвиняемых было четверо.

Максимальное наказание, предусмотренное ч.2. ст.315 УК РФ, инкриминируемой директору ФБК, не превышает двух лет лишения свободы. Ему также грозит штраф до 200 тыс. рублей.

При этом обвинительный приговор, в случае его вынесения, не станет препятствием для Жданова на выборах в Госдуму (в декабре 2019-го он сообщил о намерении выдвинуть свою кандидатуру). Пока речь идёт о предположительно совершённом им преступлении небольшой тяжести. Не имеют права быть избранными только граждане, осуждённые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Как, например, Алексей Навальный, признанный в 2017 году виновным в хищении денег у компании «Кировлес».

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.