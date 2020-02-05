Биткоин-кошелёк ФБК пополнился на 2,31 BTC после публикации нового «расследования»

Биткоин-кошелёк Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК) после публикации «расследования» Алексея Навального о российском премьер-министре Михаиле Мишустине пополнился на 2,31 BTC (около 1,33 млн рублей в пересчёте по курсу на день транзакций).

Как выяснил RT, сумму прислали 13 транзакциями с 30 января по 5 февраля.

Наиболее крупная из них в 1,9995 BTC (1 154 951 рубль) была переведена 30 января, через два дня после выхода «расследования».

29 января стало известно, что биткоин-кошелёк ФБК перед публикацией «расследования» о Мишустине пополнился на 0,59 BTC (по текущему курсу — около 347 тыс. рублей).

Это произошло за несколько минут до выхода фильма. На следующий день после выхода «расследования» на биткоин-кошелёк было перечислено ещё 0,16 ВТС (по текущему курсу — около 94 тыс. рублей).

Летом RT писал, что время поступлений на криптосчёт ФБК и публикаций «расследований» совпадает.

Так, 8 февраля 2018 года было опубликовано «расследование» «Яхты, олигархи, девочки: охотница на мужчин разоблачает взяточника». При этом 6 февраля на биткоин-кошелёк Волкова поступило 3 BTC (1,1 млн рублей). А на следующий день после публикации — ещё 10 ВTC (4,6 млн рублей).

7 июня 2018 года было опубликовано видео с «расследованием» про депутата Госдумы Леонида Слуцкого. А 4 июня на биткоин-кошелёк поступило 10,8 BTC (4,3 млн рублей).

21 ноября 2018 года счёт пополнился на 19,9 BTC (5,78 млн рублей), а 22 ноября была опубликована информация о британском гражданстве телеведущего Сергея Брилёва.

Подробнее — в материале RT.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.