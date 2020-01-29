Биткоин-кошелёк ФБК пополнился на 0,59 BTC перед публикацией нового «расследования»

Биткоин-кошелёк Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК) перед публикацией «расследования» Алексея Навального о новом премьер-министре России Михаиле Мишустине пополнился на 0,59 BTC (по текущему курсу — около 347 тыс. рублей).

Как выяснил RT, это произошло за несколько минут до выхода фильма 28 января.

На следующий день после выхода «расследования» на биткоин-кошелёк было перечислено ещё 0,16 ВТС (по текущему курсу — около 94 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что с 1 января по 1 декабря 2019 года на основной биткоин-кошелёк Леонида Волкова, который используется ФБК, поступило 109,6 BTC (почти 45 млн рублей). При этом больше всего средств было получено во время предвыборной гонки в Мосгордуму — с апреля по сентябрь.

Летом RT писал, что поступления на криптосчёт ФБК и публикации «расследований» совпадают.

Так, 8 февраля 2018 года было опубликовано «расследование» «Яхты, олигархи, девочки: охотница на мужчин разоблачает взяточника». При этом 6 февраля на биткоин-кошелёк Волкова поступило 3 BTC (1,1 млн рублей). А на следующий день после публикации — ещё 10 ВTC (4,6 млн рублей).

7 июня 2018 года было опубликовано видео с «расследованием» про депутата Госдумы Леонида Слуцкого. А 4 июня на биткоин-кошелёк поступило 10,8 BTC (4,3 млн рублей).

5 сентября 2018 года на счёт поступило 12,4 BTC (5,85 млн рублей). На следующий день было опубликовано «расследование» о председателе правления Пенсионного фонда Антоне Дроздове.

21 ноября 2018 счёт пополнился на 19,9 BTC (5,78 млн рублей), а 22 ноября была опубликована информация о британском гражданстве телеведущего Сергея Брилёва.

Подробнее — в материале RT.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.