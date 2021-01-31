«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: прямая трансляция несанкционированных акций

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RT
Сторонники Навального призвали россиян снова выйти на несанкционированные акции. Следим в прямом эфире за происходящим в Москве и других регионах. На Лубянке и Старой площади — Георгий Бабаян и Игорь Жданов. В гостях и на прямой связи: Марат Баширов, Дмитрий Ольшанский, Леся Рябцева, Дмитрий Петровский, Пётр Лидов, Евгений Поддубный, Мария Бутина, Сергей Стиллавин, Эльдар Муртазин, Грег Красовский, Анастасия Кашеварова, Сергей Мардан, Екатерина Винокурова и другие. Наши ведущие: Надана Фридрихсон, Виталий Серуканов и Константин Придыбайло.

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