«Противоречит интересам самого Евросоюза»: в МИД назвали незаконным инструментом антироссийские санкции ЕС

Замглавы российского МИД Александр Грушко назвал санкции Евросоюза в отношении Москвы незаконным инструментом, который противоречит интересам ЕС. Дипломат подчеркнул, что активное создание Брюсселем «горизонтальных» санкционных механизмов вызывает большую неопределённость. Ранее в МИД отмечали, что в 2020 году в отношениях между Москвой и европейскими странами произошёл серьёзный откат.

Санкции Евросоюза в отношении России — незаконный инструмент, который противоречит интересам самого ЕС. Такое мнение выразил замглавы российского МИД Александр Грушко в ходе разговора с журналистами в Афинах.

Дипломат отметил, что такая европейская политика вызывает колоссальную неопределённость в отношениях между Москвой и европейскими странами.

«Что нас беспокоит — это то, что в последнее время Евросоюз взялся с неуёмной энергией создавать так называемые горизонтальные санкционные механизмы, — химический, по правам человека, по гибридным угрозам, по кибербезопасности», — заявил Грушко.

Он подчеркнул, что в законодательстве ЕС таким образом закладывается возможность принятия оперативных решений в отношении «конкретных фигурантов этих санкционных режимов» — физических лиц, институтов, компаний и бизнесменов. Этот «скользкий путь», по его словам, ведёт в никуда.

Дипломат обратил внимание, что эта проблема характерна не только для отношений между Россией и Евросоюзом, но и в целом для мировой торговли. Поэтому Москва «и системно, и в отношениях с Евросоюзом» выступает против односторонних решений, которые противоречат нормам ВТО и препятствуют развитию нормальных экономических отношений.

«Тем более в сферах, где требуются большие инвестиционные вложения, где окупаемость составляет не месяц, не годы, а порой десятилетия и всё это требует абсолютной предсказуемости, надёжности юридической основы и понимания реальных потребностей и в спросе, и в предложении», — цитирует дипломата ТАСС.

27 января в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что 2020 год запомнится серьёзным откатом в отношениях России и Евросоюза, в том числе потому что некоторые страны — члены ЕС «решили консолидировать свои ряды на антироссийской основе».

В ведомстве обратили внимание на то, что, несмотря на необходимость борьбы с пандемией коронавируса, в Евросоюзе «есть те, кто предпочитает бороться с российскими вакцинами».

«В некоторых еэсовских столицах развязали против нашей страны агрессивную информационную кампанию с оскорбительными обвинениями в распространении вредоносной дезинформации о коронавирусе», — напомнили в МИД, подчеркнув, что предложения Москвы наладить разговор на тему дезинформации были отклонены.

Подчёркивается, что европейские страны продолжили санкционную политику, «подвергая россиян и бизнес противоправным ограничениям», а также вмешивались во внутренние дела Белоруссии.

«Апогеем недружественных шагов стали действия в связи с так называемым отравлением Алексея Навального, что поставило под сомнение саму возможность выстраивания дальнейшего взаимодействия с Евросоюзом», — напомнили в министерстве.

Здание клиники «Шарите» в Берлине

РИА Новости

© Алексей Витвицкий

Вместе с тем в МИД подчеркнули, что российские власти не собираются «вставать в позу обиженных» и разрывать оставшиеся каналы диалога с ЕС, так как осознают востребованность терпеливой работы в целях выстраивания равноправного сотрудничества с Евросоюзом, «когда он будет к этому готов».

Также по теме «В ответ на деструктивные действия»: МИД расширил список граждан ФРГ, которым запрещён въезд в Россию МИД РФ объявил о расширении списка граждан Германии, которым запрещён въезд в Россию. Такое решение было принято после санкций...

Напомним, в октябре 2020-го главы МИД стран Европейского союза согласовали введение антироссийских санкций из-за ситуации вокруг Алексея Навального, который проходил лечение в берлинской клинике «Шарите». Решение о рестрикциях в Евросоюзе приняли после того, как власти ФРГ заявили, что Навального якобы отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Каких-либо доказательств этому Берлин не представил. Позже было опубликовано решение о введении ограничений против ряда российских граждан в связи с делом Навального: под них подпали, в частности, директор ФСБ Александр Бортников и замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

МИД России назвал это решение Евросоюза «категорически неприемлемым» и объявил о расширении ответного списка представителей стран — членов ЕС, которым запрещён въезд на территорию РФ.

Также в октябре Совет ЕС ввёл санкции в отношении «85-го главного центра специальных служб ГРУ» и двух граждан России, которых в ЕС называют сотрудниками центра, за якобы причастность к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. В России неоднократно отвергали обвинения в причастности к киберинциденту и обращали внимание на отсутствие каких-либо доказательств по делу.

В качестве ответной меры МИД в конце декабря расширил список граждан Германии, которым запрещён въезд в Россию. В ведомстве обратили внимание на отсутствие у Берлина заинтересованности в реальном расследовании произошедшего, и отметили, что сложившаяся ситуация изначально конструировалась как очередная провокация против Москвы.