«Очередной дискриминационный шаг»: в России ответили на санкции США против трёх компаний

Посол России в США Анатолий Антонов назвал новые антироссийские санкции Вашингтона дискриминационной мерой. Ранее Госдеп заявил о рестрикциях против трёх российских компаний за якобы нарушения законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения. По словам дипломата, Соединённые Штаты используют санкции в качестве основного инструмента реализации своего внешнеполитического курса. В Совфеде заявили, что подобное поведение со стороны Вашингтона не способствует развитию экономики и подрывает доверие к самим США. В Госдуме считают, что проводимая Вашингтоном линия говорит о желании Соединённых Штатов полностью доминировать на определённых экономических площадках при помощи точечных ограничений.

Москва считает новые санкции Вашингтона в отношении российских компаний нелегитимными и дискриминационными, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Ранее США ввели санкции в отношении трёх организаций из России за то, что они, по мнению Вашингтона, нарушают законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения. Согласно уведомлению Госдепа США, новые рестрикции распространяются на АО «Авиазапчасть», АО «Завод «Элекон» и компанию Nilco Group.

«Это очередной дискриминационный шаг со стороны Вашингтона, использующего санкции в качестве основного инструмента реализации своего внешнеполитического курса», — приводит слова посла Facebook дипмиссии.

Антонов отметил, что «односторонние меры США направлены на подрыв экономического потенциала российских компаний». Дипломат подчеркнул, что такой неконструктивный подход не способствует оздоровлению климата в российско-американских отношениях.

Наряду с этим посол назвал действия США нелегитимными, «поскольку ни одна страна не имеет права ограничивать торгово-инвестиционное взаимодействие России с другими членами международного сообщества».

Он призвал американских партнёров отказаться от безосновательных обвинений и использовать политико-дипломатические методы.

«Считаем, что альтернативой угрозам и шантажу должны служить политико-дипломатические методы», — заключил Антонов.

Санкции со стороны США введены в соответствии с американским законом о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. Из документа следует, что рестрикции вступили в силу 6 ноября. Срок действия санкции составляет два года, но этот параметр может быть изменён решением госсекретаря США.

Ограничения запрещают любым правительственным структурам США иметь дело с вошедшими в перечень компаниями, а также запрещают выдачу лицензий на передачу им товаров, находящихся на экспортном контроле.

Комментируя очередные ограничения со стороны Вашингтона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что США «вошли во вкус и уже не могут остановиться».

«Они, наверное, уже действуют по принципу — ни одного месяца без каких-либо санкций в отношении компаний, предприятий или физических лиц в России. Конечно, всё это возмутительно. Конечно, это не способствует стабильности в мировом сообществе. Это также не способствует развитию экономики и подрывает доверие к самим США», — сказал сенатор в беседе с RT.

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Вместе с тем Цеков отметил, что Россия способна извлечь из подобных ситуаций пользу, благодаря поиску альтернативных рынков.

«Всё это не от высокого политического уровня и ума. А закончится это, когда они поймут, что это абсолютно бесперспективно и что они смешно выглядят в глазах многих других стран мира», — подчеркнул сенатор.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, в свою очередь, полагает, что США следуют собственным экономическим интересам, чтобы полностью доминировать на определённых экономических площадках.

«Если им какие-либо компании мешают, в том числе при получении контрактов, то они вводят ограничения, которые устраняют конкурентов с рынка. Поэтому, США будут продолжать эту политику до тех пор, пока не будут полностью доминировать на нужных им экономических площадках», — сказал депутат в беседе с RT.

Отметим, что попавшая в новый санкционный список компания Nilco Group уже попала под другие рестрикции, введённые осенью 2018 года Минторгом США.

Так, 25 сентября 2018 года американское ведомство внесло в санкционный список 12 российских компаний. Ограничения коснулись таких организаций, как «Аэрокомпозит», «Дайвтехносервис», ФГУП НПП «Гамма», НИИ «Вектор», обнинского научно-производственного предприятия «Технология», «Океанос», «Авиадвигатель», «Инфотекс», «Системы прецизионного приборостроения», Syrus Systems и НИИ «Вега».

Как заявили тогда в министерстве, внесённые в список организации якобы действовали «против национальных интересов страны». По мнению ведомства, перечисленные организации якобы способствовали деятельности «злонамеренных российских субъектов в киберпространстве» либо сотрудничали с ВМФ или военной аэрокосмической отраслью РФ.