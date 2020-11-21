Путин продлил действие контрсанкций до конца 2021 года

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Российский президент Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2021 года отдельных специальных экономических мер в отношении стран, которые ввели санкции против России. 
Путин продлил действие контрсанкций до конца 2021 года
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Продлить с 1 января по 31 декабря 2021 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года», — говорится в указе.

Также президент поручил правительству обеспечить выполнение мер для реализации данного указа и в случае необходимости внести предложения об изменении срока действия контрсанкций.

В июне правительство России продлило продуктовое эмбарго до конца 2020 года.

Продэмбарго действует в России с 7 августа 2014 года в отношении продукции из стран Евросоюза, США, Австралии, Норвегии и Канады. Затем список был расширен за счёт Украины и ряда других стран Европы.

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