Путин призвал страны к отказу от протекционизма и санкционной политики

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Президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите G20 призвал лидеров стран «группы двадцати» к отказу от протекционизма и политики односторонних санкций.
Путин призвал страны к отказу от протекционизма и санкционной политики
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«Необходимо стремиться к сдерживанию протекционизма, отказу от практики односторонних санкций, к возобновлению цепочек поставок», — цитирует РИА Новости Путина.

Он отметил, что на саммите АТЭС данный вопрос также поднимался.

Ранее российский лидер подписал указ о продлении до 31 декабря 2021 года отдельных специальных экономических мер в отношении стран, которые ввели санкции против России. 

Россия также ввела ответные санкции в отношении 25 представителей Великобритании, запретив им въезд в страну.

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