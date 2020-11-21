Путин призвал страны к отказу от протекционизма и санкционной политики

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите G20 призвал лидеров стран «группы двадцати» к отказу от протекционизма и политики односторонних санкций.

«Необходимо стремиться к сдерживанию протекционизма, отказу от практики односторонних санкций, к возобновлению цепочек поставок», — цитирует РИА Новости Путина.

Он отметил, что на саммите АТЭС данный вопрос также поднимался.

Ранее российский лидер подписал указ о продлении до 31 декабря 2021 года отдельных специальных экономических мер в отношении стран, которые ввели санкции против России.

Россия также ввела ответные санкции в отношении 25 представителей Великобритании, запретив им въезд в страну.