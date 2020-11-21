Путин призвал страны к отказу от протекционизма и санкционной политики
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«Необходимо стремиться к сдерживанию протекционизма, отказу от практики односторонних санкций, к возобновлению цепочек поставок», — цитирует РИА Новости Путина.
Он отметил, что на саммите АТЭС данный вопрос также поднимался.
Ранее российский лидер подписал указ о продлении до 31 декабря 2021 года отдельных специальных экономических мер в отношении стран, которые ввели санкции против России.
Россия также ввела ответные санкции в отношении 25 представителей Великобритании, запретив им въезд в страну.