Россия ввела ответные санкции против 25 представителей Британии

Россия ввела ответные санкции в отношении 25 представителей Великобритании, запретив им въезд в страну.

Об этом информирует МИД России.

В министерстве напомнили, что британские власти в июле 2020 года под надуманными и абсурдными предлогами объявили о решении ввести национальные санкции против ряда должностных лиц России в рамках «дела Магнитского».

«В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении 25 представителей Великобритании, которым закрыт въезд на территорию Российской Федерации», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

6 июля Британия опубликовала список людей и организаций, обвиняемых Лондоном в нарушении прав человека.

В этот список вошли 25 россиян, которые, по версии Лондона, причастны к смерти адвоката Сергея Магнитского.