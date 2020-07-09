В МИД России прокомментировали новые санкции Великобритании
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По её словам, по всем сюжетам, связанным со смертью Сергея Магнитского, российской стороной не раз давались исчерпывающие комментарии, разъяснения.
«Видимо, в Лондоне их предпочитают не замечать. Непонятно, на каком основании там берутся назначать виновных, определять им так называемое наказание. Поэтому иначе как попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства и оказания давления на российскую систему правосудия действия британской стороны назвать нельзя», — сказала Захарова.
Как подчеркнула дипломат, принцип взаимности является одним из основополагающих в межгосударственных отношениях, поэтому Россия оставляет за собой право на принятие адекватных ответных мер.
6 июля Британия опубликовала список людей и организаций, обвиняемых Лондоном в нарушении прав человека.
В этот список вошли 25 россиян, которые, по версии Лондона, причастны к смерти адвоката Сергея Магнитского.
В частности, туда включён глава СК Александр Бастрыкин.