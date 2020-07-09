В МИД России прокомментировали новые санкции Великобритании

Новые санкции Великобритании в отношении России являются попыткой надавить на правосудие и вмешаться во внутренние дела страны. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, по всем сюжетам, связанным со смертью Сергея Магнитского, российской стороной не раз давались исчерпывающие комментарии, разъяснения.

«Видимо, в Лондоне их предпочитают не замечать. Непонятно, на каком основании там берутся назначать виновных, определять им так называемое наказание. Поэтому иначе как попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства и оказания давления на российскую систему правосудия действия британской стороны назвать нельзя», — сказала Захарова.

Как подчеркнула дипломат, принцип взаимности является одним из основополагающих в межгосударственных отношениях, поэтому Россия оставляет за собой право на принятие адекватных ответных мер.

6 июля Британия опубликовала список людей и организаций, обвиняемых Лондоном в нарушении прав человека.

В этот список вошли 25 россиян, которые, по версии Лондона, причастны к смерти адвоката Сергея Магнитского.

В частности, туда включён глава СК Александр Бастрыкин.

RT ведёт прямую трансляцию.