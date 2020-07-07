В Кремле прокомментировали антироссийские санкции Великобритании

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с публикацией антироссийского санкционного списка Великобритании, будет применён принцип взаимности.

«Мы можем только сожалеть в связи с такими недружественными шагами. Разумеется, будет действовать принцип взаимности и каких-то ответных решений в том объёме, в каком это будет соответствовать интересам Российской Федерации», — заявил Песков.

6 июля британские власти опубликовали список людей и организаций, обвиняемых Лондоном в нарушении прав человека.

В этот список вошли 25 россиян, которые, по версии Лондона, причастны к смерти адвоката Сергея Магнитского. В частности, туда включён председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Как отметил глава Форин Офис Доминик Рааб, Великобритания таким образом проявила себя как сила добра.