Рааб назвал новые санкции Британии проявлением силы добра

Великобритания проявила себя как сила добра, введя санкции против граждан России и поданных Саудовской Аравии, заявил глава Форин Офис Доминик Рааб.

«Сегодня мы вносим в список 49 граждан и организаций, ответственных за самые худшие преступления против прав человека в недалёком прошлом. Это демонстрация того, что глобальная Британия действует в мире как сила добра», — сказал Рааб во время выступления в парламенте, его слова приводит РИА Новости.

По словам министра, санкционный режим позволит Британии преследовать отдельных граждан по всему миру в отличии от обычного механизма, который предусматривает ограничения против конкретных стран.

6 июля британские власти опубликовали список людей и организаций, обвиняемых Лондоном в нарушении прав человека.

В этот список вошли 25 россиян, которые якобы причастны к смерти Сергея Магнитского. В частности, в список санкций включён председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.