США поддержали персональные санкции Великобритании

Соединённые Штаты поддержали персональные санкции, которые Великобритания ввела в отношении ряда россиян и поданных Саудовской Аравии. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

«США приветствуют глобальный режим санкций Британии за нарушение прав человека, который усиливает борьбу против притеснения прав человека в мире. Использование нашими странами этих важных инструментов жизненно необходимо для привлечения к ответственности недобросовестных акторов за их действия», — написал американский министр в Twitter.

6 июля британские власти опубликовали список людей и организаций, обвиняемых Лондоном в нарушении прав человека.

В этот список вошли 25 россиян, которые якобы причастны к смерти Сергея Магнитского. В частности, в список санкций включён председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Как отметил глава Форин Офис Доминик Рааб, Великобритания таким образом проявила себя как сила добра.