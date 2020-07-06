США поддержали персональные санкции Великобритании
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«США приветствуют глобальный режим санкций Британии за нарушение прав человека, который усиливает борьбу против притеснения прав человека в мире. Использование нашими странами этих важных инструментов жизненно необходимо для привлечения к ответственности недобросовестных акторов за их действия», — написал американский министр в Twitter.
6 июля британские власти опубликовали список людей и организаций, обвиняемых Лондоном в нарушении прав человека.
В этот список вошли 25 россиян, которые якобы причастны к смерти Сергея Магнитского. В частности, в список санкций включён председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Как отметил глава Форин Офис Доминик Рааб, Великобритания таким образом проявила себя как сила добра.