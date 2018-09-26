«Не могут удовлетворить свои геополитические амбиции»: в России ответили на новые санкции США

В арсенале внешней политики Вашингтона остались только угрозы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя включение Минторгом США 12 российских компаний в санкционный список. По мнению российского дипломата, Штаты «живут несбыточными мечтаниями о возможности свернуть нашу страну с её пути». В Совфеде убеждены, что, вводя новые ограничительные меры, Соединённые Штаты стремятся избавиться от конкурентов в экономической сфере. В Госдуме активизацию санкционной политики связали с предстоящими довыборами в американский конгресс.

Россия в вопросе отношений с США будет исходить из того, что в «арсенале внешней политики» Вашингтона остались только угрозы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя введение Минторгом Соединённых Штатов санкций против 12 российских компаний.

«В арсенале внешней политики США не осталось ничего, кроме санкций, угроз и силовых приёмов. Авторы всё новых санкционных затей никак не могут удовлетворить свои геополитические амбиции, живут несбыточными мечтаниями о возможности свернуть нашу страну с её пути», — сказал он РИА Новости.

Рябков отметил, что за август-сентябрь американские санкционные списки были восемь раз пополнены российскими компаниями и должностными лицами.

«Санкционный «взбесившийся принтер» в Вашингтоне продолжает безостановочно выдавать антироссийские меры. Для нас это стало повседневным информационным шумом — он надоедает, но мы к нему привыкли», — подчеркнул замминистра.

Напомним, 25 сентября Министерство торговли США внесло в санкционный список 12 российских компаний. Соответствующий документ размещён на сайте Федерального реестра. Ограничительные меры начинают действовать 26 сентября. В министерстве утверждают, что внесённые в список организации якобы действовали «против национальных интересов страны».

Ограничения коснулись таких организаций, как «Аэрокомпозит», «Дайвтехносервис», ФГУП НПП «Гамма», НИИ «Вектор», Nilco Group, обнинского научно-производственного предприятия «Технология», «Океанос», «Авиадвигатель», «Инфотекс», «Системы прецизионного приборостроения», Syrus Systems и НИИ «Вега».

По мнению Минторга США, перечисленные компании якобы способствовали деятельности «злонамеренных российских субъектов в киберпространстве» либо сотрудничали с ВМФ или военной аэрокосмической отраслью РФ.

Господствующий тренд

США вводят санкции, чтобы устранить конкурентов в экономике, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. В беседе с RT он отметил, что этим объясняется и выбор тех компаний, против которых были введены ограничительные меры.

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«В России и во всём мире начали понимать, что санкции Соединённых Штатов Америки вводятся, в частности, для устранения их конкурентов. Они противились и противятся до сих пор «Северному потоку — 2», потому что хотят продавать свой сжиженный газ. Они вводят санкции против оборонных предприятий, потому что хотят продавать свою военную технику», — сказал он.

Цеков подчеркнул, что Соединённые Штаты только прикрываются политическими мотивами, «осуществляя меры по устранению конкурентов в экономической сфере».

Высокая частота введения санкций вызвана предстоящими в Соединённых Штатах парламентскими выборами, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Конечно, в преддверии выборов в США эта тема актуализируется для многих американских политиков. Сам тренд (на введение санкций. — RT), который стал господствующим в американской политике, будет продолжен и после проведения выборов», — подчеркнул он в беседе с RT.

Ограничительными мерами Соединённые Штаты стремятся добиться изменения позиций России по ряду международных вопросов, убеждён член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов.

«Они (Соединённые Штаты. — RT) добиваются того, чтобы Россия согласовала позиции с США по вопросу ближневосточного урегулирования и по другим актуальным проблемам. Но мы исходим из собственных интересов, никакие санкции не смогут изменить наш внешнеполитический курс», — сказал он RT.

Депутат подчеркнул, что санкционное давление будет только нарастать, однако у России достаточный уровень самостоятельности и она сможет заменить американских партнёров. «Я уверен, что мы найдём… какие-то партнёрские связи в том случае, если нынешние будут искусственно прерваны со стороны США», — добавил он.

«Национальная забава»

Ранее антироссийский санкционный список США был расширен 20 сентября. Тогда Госдеп обвинил 27 организаций и шесть физических лиц в том, что они «действуют в интересах оборонных и разведывательных секторов России». По словам Рябкова, эти санкции — уже шестидесятые с 2011 года.

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«Продолжаем наблюдать за тем, как в США упражняются во введении санкций против нашей страны. Там это, похоже, превратилось в некую национальную забаву, ведь вчерашние антироссийские меры по счёту уже 60-е с 2011 года», — говорил он.

Рябков отмечал, что американские политики в плену убеждений в собственной исключительности рассчитывают, что им удастся продиктовать свои условия России.

«Никогда и ни у кого это не получится. Вашингтонским операторам санкционной машины рекомендуем хотя бы поверхностно ознакомиться с нашей историей, чтобы прекратить попусту суетиться. Неплохо бы им также вспомнить о таком понятии, как глобальная стабильность, которую они бездумно раскачивают нагнетанием напряжённости в российско-американских отношениях. Играть с огнём глупо, ведь это может стать опасным», — добавил он.

В Кремле заверили, что Россия предпримет ответные шаги на эти санкции, исходя из принципа взаимности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.