«Идёт грязная игра»: кому могут быть выгодны новые санкции против российских компаний

26 сентября Вашингтон вводит санкции против 12 российских компаний. В Министерстве торговли США утверждают, что организации якобы действовали «против национальных интересов страны». Ограничительные меры подразумевают запрет на экспорт продукции американского происхождения. По мнению экспертов, новые санкции станут продолжением неконкурентной борьбы Соединённых Штатов с продукцией российского ВПК. В то же время специалисты сомневаются, что влияние ограничений распространится на финансовые рынки. Политологи считают, что в будущем внешняя политика администрации Дональда Трампа может привести к изоляции США.

Министерство торговли США внесло в санкционный список 12 российских компаний. Об этом говорится в документе, размещённом на сайте Федерального реестра США.

В список попали компании «Аэрокомпозит», «Дайвтехносервис», ФГУП НПП «Гамма», НИИ «Вектор», Nilco Group, обнинское научно-производственное предприятие «Технология», «Океанос», «Авиадвигатель», «Инфотекс», «Системы прецизионного приборостроения», Syrus Systems и воронежский НИИ «Вега».

Отмечается, что указанные организации якобы действовали «против национальных интересов США». Компании будут внесены в список особого экспортного контроля — в их отношении будут действовать ограничения на поставки им продукции американского происхождения.

В частности, базирующаяся в Белоруссии, Иране и России компания Nilco Group обвиняется в «материальной поддержке иранской ядерной программы».

Как утверждают в американском Минторге, компании «Вектор», «Гамма», Syrus Systems и «Инфотекс» причастны к кибератакам. При этом доказательств того, как они «способствовали деятельности злонамеренных российских киберсубъектов», не приводится.

Включение «Дайвтехсервиса» и «Океаноса» в США объяснили поддержкой российского ВМФ, а компаний «Аэрокомпозит», «Технология», «Авиадвигатель», «Системы прецизионного машиностроения» и НИИ «Вега» — оказанием содействия аэрокосмической программе России.

Политический фактор

Очередные санкции США против российских оборонных компаний являются частью недобросовестной конкурентной борьбы на рынке вооружений, отметил в беседе с RT директор Центра стратегической конъюнктуры, военный эксперт Иван Коновалов.

«Американцы сейчас в открытую используют политический фактор, чтобы давить на наши оборонные компании и компании, которые занимаются продукцией двойного назначения. Цель — вытеснить с рынка», — заявил эксперт.

По его словам, благоприятная структура для лоббирования подобных ограничительных мер сложилась после принятия закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который был подписан президентом США Дональдом Трампом в августе 2017 года.

«Лоббирует это всё американский ВПК. Идёт грязная игра. Они используют это под флагом того, что борются с «вмешательством» России в выборы и так далее, а на самом деле они борются с нашим оборонно-промышленным комплексом. Хотя у нас экономика не такая, как у американцев, мы всё время находимся на втором месте на рынке вооружений и не уступаем это место. Они хотят нас отовсюду выбить», — отметил Коновалов.

С ним согласился военный политолог и заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. По его мнению, экономические достижения Вашингтона, о которых заявил Трамп в ходе выступления на 73-й сессии Генассамблеи ООН, основаны в том числе и на санкционной политике.

В начале своей речи Трамп отметил, что «меньше чем за два года» достиг большего, чем «практически все» его предшественники. Заявление было встречено смехом. «Не ожидал подобной реакции, но это нормально», — прокомментировал американский лидер.

World leaders laugh as Trump brags that in less than two years his administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country.



Trump is turning the United States of America from world leader to class clown. #UNGApic.twitter.com/4rib7rjlds — Eugene Gu, MD (@eugenegu) September 25, 2018

«Эта реакция сегодня отражает настрой многих государств мира по отношению к Соединённым Штатам Америки. И значительная составляющая такого негативного, порой насмешливого отношения к внешнеполитической линии Соединённых Штатов Америки сопряжена с некоей санкционной дубиной, которой они размахивают по всей планете… Дональд Трамп говорит, что он добился таких успехов. А не добился ли он их за счёт того, что постоянно вытесняет с экономических рынков, рынков вооружения именно тех конкурентов, которые на сегодняшний день в открытой честной конкурентной среде получают преимущество?» — заметил Кошкин.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил, что в ближайшие годы возможно «расширение торговых войн, усиление протекционизма и санкционного давления». Кошкин отметил, что экономические санкции со стороны США «вызывают отторжение», а также объединяют тех, кто ими недоволен.

«Мы, вполне вероятно, находимся на изломе некоторых событий, в которых торговые войны, спровоцированные Соединёнными Штатами, могут привести к серьёзным тектоническим, геоэкономическим сдвигам, которые, в свою очередь, приведут если не к краху США, то к определённой изоляции», — предположил политолог.

Реакция финансовых рынков

Согласно информации на сайте Федерального реестра США, новые санкции вступают в силу 26 сентября. При этом документ был размещён на портале 25 сентября. По мнению доцента кафедры американских исследований СПбГУ Григория Ярыгина, это было сделано с определённым расчётом.

«Словно дают возможность принять меры по минимизации издержек своим компаниям», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в теории американские компании могут убедить государство в необходимости взаимодействия с российскими, однако на практике такой вариант развития событий маловероятен.

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При этом эффект на российскую экономику, связанный с введением новых санкций, будет ограниченным, считает программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Ярослав Лисоволик.

«Реакция на российских финансовых рынках достаточно умеренная. Более того, можно сказать, что фондовый рынок показывает достаточно значительное приращение сегодня (25 сентября. — RT), продолжает расти уже несколько дней подряд, в то время как валютный рынок показывает стабильность. То есть рубль стабилен сегодня в течение дня. И этот фактор анонсирования новых ограничений радикально на курс рубля не воздействовал», — отметил эксперт.

По его словам, такая ситуация говорит о том, что финансовые рынки учитывали возможность введения и более серьёзных ограничений.

«Отчасти один из рисков, который отслеживается рынком сейчас, — это возможность распространения ограничений на покупку российского государственного долга. Поскольку эти ограничения не вводятся пока, реакция со стороны финансовых рынков остаётся ограниченной и влияние санкций распространяется скорее на те компании, по отношению к которым они вводятся», — заключил он.