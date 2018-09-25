«Мы двигаемся в направлении многополярного мира»: Генсек ООН Антониу Гутерреш на Генассамблее ООН

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RT
Главы и представители государств — членов Организации Объединённых Наций выступают на первом заседании 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Первым на трибуну Генассамблеи по традиции взойдет Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш. После него свое послание огласит председатель 73-й сессии, экс-глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсе. После выступит президент Бразилии Мишел Темер и президент США Дональд Трамп как руководитель принимающей страны. RT ведёт прямую трансляцию.

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