Медведев допустил расширение торговых войн в ближайшие шесть лет

Российский премьер Дмитрий Медведев не исключает расширения торговых войн, а также санкционного давления на Россию в ближайшие шесть лет.

Медведев отметил, что правительству предстоит одобрить макроэкономический прогноз и на ближайшую бюджетную трёхлетку, а также на более долгосрочный период — до 2024 года, информирует ТАСС.

По его словам, необходимо «взвешенно оценить макроэкономические условия, в которых придётся работать» ближайшие шесть лет.

«Подход, который мы использовали при составлении прогноза, максимально осторожный. Это касается и цен на нефть, и роста ВВП, и других показателей», — добавил он.

Он отметил, что это связано с неопределённостями, поскольку начало шестилетнего цикла «вряд ли будет простым».

Медведев подчеркнул необходимость «учитывать ситуацию на мировом сырьевом рынке» и «возможное расширение торговых войн, усиление протекционизма и санкционного давления».

Ранее в правительстве заявили, что санкции способствовали проведению реформ в стране.

В апреле глава Минфина Антон Силуанов подчеркнул, что российская сторона использует весь потенциал для минимизации последствий антироссийских санкций.